Skud gik tværs gennem et børneværelse, da bande forsøgte at likvidere to rivaler på åben gade i Måløv

Helvede bryder løs i et boligområde i Måløv nordvest for København, da der pludselig bliver affyret byger af skud mod en sort VW Golf, hvor der sidder to medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia.