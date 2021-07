Sådan flygtede narko-mistænkt: Løsladt ved en fejl

33-årig Steffen Van Khoa Do udgav sig for at være et familiemedlem, som skulle løslades fra Vestre Fængsel

Politiet jagter lige nu den 33-årige Steffen Van Khoa Do, der er mistænkt i en kæmpe narkosag.

Onsdag 30. juni flygtede han fra Vestre fængsel, hvor han sad varetægtsfængslet i en sag om forsøg på indsmugling af kokain, og Ekstra Bladet kan nu afsløre, hvordan det lykkedes den 33-årige at undslippe Danmarks største arresthus.

Det sker på baggrund af en lang række af kilder, der alle har betinget sig anonymitet for at tale med Ekstra Bladet.

Ifølge oplysningerne sad Steffen Van Khoa Do i en dobbeltcelle med et nærtstående familiemedlem på grund af pladsmangel. Da familiemedlemmet skulle løslades, var det i stedet Steffen Van Khoa Do, som forlod cellen og blev bragt til den afdeling, der blandt andet står for løsladelser.

Her blev identiteten på fangen ikke kontrolleret grundigt, og derfor kunne den 33-årige narko-mistænkte spadsere ud af porten som en fri mand.

Flere af kilderne mener, at fejlen er udtryk for travlhed, manglende ressourcer og et stigende arbejdspres på Vestre Fængsel, hvor der på nuværende tidspunkt er overbelægning.

Den 33-årige narko-mistænkte fanget på overvågningsbilleder. Foto: Københavns Politi

På overvågningsbilleder ses Steffen Van Khoa Do med det, der ligner personlige ejendele udleveret af fængslet.

- Der er tale om en række uheldige omstændigheder, der har muliggjort undvigelsen, sagde formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, fredag til Ekstra Bladet.

Kriminalforsorgen ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, oplyser de.

'Kriminalforsorgen kan henvise til tidligere udtalelse. Det kan supplerende oplyses, at kriminalforsorgen på baggrund af en umiddelbar gennemgang af sagen har fundet grundlag for at indskærpe en række sikkerhedsprocedurer for fængsler og arrester. Da ministeren har bedt kriminalforsorgen om en forklaring på hændelsesforløbet, har vi ikke flere kommentarer før denne foreligger i midten af august,' lyder det i en mail fra Kriminalforsorgen.

Skabte uro i retten

Van Khoa Do har været varetægtsfængslet siden 2. marts i år. Sammen med mindst 13 andre mænd mistænkes han for forsøg på at indsmugle ikke under 325 kokain fra Brasilien til Danmark via Holland og Tyskland, hvor toldere fandt de store mængder narko.

Containeren ankom til Danmark 26. februar, og politiet mener, at mændene observerede den med den hensigt at bryde ind og fjerne kokainen.

Under grundlovsforhøret i marts tiltrak den 33-årige sig også opmærksomhed, da han højlydt nægtede at oplyse sit efternavn og fødselsdato til dommeren - og opfordrede de andre sigtede til det samme - hvilket kortvarigt skabte uro i retten.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at en fange på Vestre Fængsel flygter ved at udgive sig for en anden.

I august 2018 kunne den syriske statsborger Anwar Daadoue, der afventede udlevering til Italien, forlade Vestre Fængsel, som om intet var hændt.

Han fik besøg i fængslet af en 27-årig mand, som var kommet for at befri ham på sin egen bekostning. De to byttede identitet, hvorefter den 46-årige gik mod friheden, og den 27-årige blev ladt tilbage i fængslet.

Der blev aldrig rejst tiltalte mod gæsten, og Amwar Daadoue, der er mistænkt for omfattende økonomisk kriminalitet samt finansiering af terror, stadig er på fri fod.