Sådan hængte jeg 'Mette F.' op

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Han havde aldrig før deltaget i en demonstration med 'Men in Black', men nu er han varetægtsfængslet.

Den 32-årige er sigtet for blandt andet trusler i forbindelse med en ophængt dukke af statsminister Mette Frederiksen (S) under en demonstration i København lørdag aften. Han nægter sig skyldig i trusler, men erkender at have hængt dukken op i en lygtepæl.

Søndag klokken 16.09 blev han anholdt, og mandag klokken 9.30 stod han ansigt til ansigt med dommer Christian Wenzel.

Den sigtede forklarede, at han kravlede op i lygtepælen ved Forum på Frederiksberg. Derpå svingede en anden personificeringen af statsministeren op til ham, og han hængte hende fast i det, han kaldte en lastbilsstrop.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville give så meget ballade, som det har gjort, sagde den rødblonde mand med de tatoverede arme i retten, før han mandag blev varetægtsfængslet.

Stoppet af politiet

En af hans kammerater og dennes ven blev allerede fængslet søndag. De er sigtet efter samme paragraffer og nægter sig ligeledes skyldige. Den 32-årige forklarede, at han og de andre mødte politiet, mens de var i færd med at slæbe Mette F-dukken hen til demonstrationen, som han havde fået nys om på en 'Men In Black'-side på Facebook. Politifolkene spurgte ifølge den sigtede, om 'hende der er okay', inden det gik op for dem, at der var tale om en dukke. Mændene svarede, at 'hun' havde det fint. De snakkede lidt videre med betjentene, som ifølge den sigtedes forklaring 'selv stod og fnisede' ad dukken. Derefter blev betjentene kaldt til selve demonstrationen, og de forlod mænd og dukke. Inden da havde de dog nået at notere de nu anholdtes navne samt teksten på skiltet, blev det oplyst under grundlovsforhøret af anklageren. Vis mere Luk

Dukken forestillende Mette Frederiksen havde et skilt om halsen med teksten: 'Hun må og skal aflives'. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det kom ikke under grundlovsforhøret frem, hvem der har lavet dukken eller sat ild til den. Den 32-årige og de to medsigtede har dog alle samstemmende forklaret, at ingen af dem stod bag antændingen.

Den 32-årige forklarede mandag, at han pænt ryddede op og smed dukken i en nærliggende skraldespand, da nogen havde slukket ilden med en brandslukker.

Politiet har tidligere meldt ud, at man fortsat ledte efter en fjerde gerningsmand, som blev betegnet som bagmand, og som skulle have lavet dukken. Søren Harbo oplyste efter dagens grundlovsforhør til Ekstra Bladet, at det var blevet aflyst, fordi en af de sigtede ved gårsdagens grundlovsforhør havde indrømmet, at det var noget, han havde fundet på.

Den sigtede mener, at coronarestriktionerne har taget overhånd.

Den 32-årige er varetægtsfængslet til 19. februar. Dommeren lagde blandt andet straffelovens paragraf 266 om trusler til grund for kendelsen, men ikke den alvorlige paragraf 113 for angreb på regeringen.