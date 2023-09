Krimi ... 7. sep. 2023 kl. 16:39 Gem artikel Gemt artikel

Sådan kan giftmord skjules

Politiet mener, at to unge kvinder fra Aarhus er blevet dræbt ved forgiftning med piller eller stoffer af en 24-årig mand, der nægter sig skyldig. Men retsmediner oplyser, at det kan være meget svært at fastslå giftdrab