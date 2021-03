Sådan svindlede familiefar for 21,7 millioner

Familiefaren Jeff Egert Lyhne blev onsdag idømt 2,5 års fængsel for at have svindlet for 21,7 millioner kroner. Anklageskriftet afslører en løgn, der blev større og større

Onsdag blev Jeff Egert Lyhne dømt skyldig i alle anklager om bedrageri og dokumentfalsk for 21,7 millioner kroner. En dom, der udløste en fængselsstraf på 2,5 år.

Han blev i alt dømt skyldig i 27 anklager, heraf 17 om dokumentfalsk af særlig grov karakter og ti om bedrageri af særlig grov karakter, viser en aktindsigt i anklageskriftet, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Men hvordan endte en umiddelbart almindelig 34-årig familiefar med at svindle for knap 22 millioner kroner?

Arbejdsskade

Det hele begynder med en arbejdsskade tilbage i 2016. Her får Jeff Lyhne en skade på sin finger, hvilket han anmelder til Arbjedsmarkedets Erhvervsforsikring.

- Han fortæller sin daværende kone, at han forventer at få en stor millionerstatning, så de tager kontakt til et stort husbyggefirma i Herning og kigger efter byggegrund, siger Gorm Søgaard Lund, der er specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

I 2017 får Jeff Lyhne dog afslag på sin ansøgning om erstatning. Men i stedet for at fortælle sin kone sandheden, lyver han og siger, at han er blevet tildelt 1,7 millioner kroner. På det tidspunkt har parret allerede aftalt et husprojekt til 2,4 millioner.

Mand har snydt for 21,7 millioner

Forfalsker udbetaling

Nu begynder det at tage fart. Jeff Lyhne beslutter sig derefter for at forfalske en godkendt udbetaling på 1,7 millioner fra Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Den bruger han til at få en bankgaranti til byggefirmaet og til at etablere et lån på 500.000 kroner til køb af byggegund.

Banken forventer, at Jeff Lyhne snart modtager en millionerstatning og låner ham pengene i 14 dage. Han skriver under med NemID både for ham selv og konen - uden hun ved det.

Pengene til byggefirmaet kommer aldrig, og de kontakter derfor politiet. Men den nu dømte svindler formår at overbevise både firmaet og politiet om, at hans dokument er ægte, forklarer specialanklager Gorm Søgaard Lund.

Massiv firmasvindel

Det stopper dog ikke her. Jeff Lyhne bruger den falske godkendelse af erstatningen på 1,7 millioner kroner til at skaffe flere penge. Sammen med en ordre på 3D-printede miniaturehuse, som han har forfalsket til sit nyoprettede firma, Lyhne 3D Print, bruger han sin erstatning til at forsøge at købe en erhvervsejendom i Karup.

Det lykkes ham at få en bank til at udstede et lån til 3D-printere på 900.000 kroner og endnu en bankgaranti til et husbyggeri på 2,9 millioner kroner.

Ved gentagne lejligheder lykkes det Jeff Lyhne at bruge falske kontrakter til sit firma til at tilegne sig flere penge. Blandt andet ved brug af en falsk underleverandør.

Gennemskuet

Det hele falder dog sammen for Jeff Lyhne i forbindelse med købet af erhvervsejendommen i Karup. Sælgeren af ejendommen bliver utålmodig efter ikke at have modtaget sine penge, og det ender med, at han overtaler Jeff Lyhne til, at de sammen ringer til banken for at sikre, at pengene er på vej.

De ringer til flere pengeinstitutter, men hver gang er beskeden den samme. Der er ingen penge på vej - tværtimod skylder Jeff Lyhne penge til banken.

Fængselsstraf

Med en falsk godkendt erstatningsudbetaling, falske firma-kontrakter og adskillige falske mails, hvor han skrev på vegne af andre virksomheder, endte han i alt med at svindle for 21,7 millioner kroner fra 18. december 2017 til 27. juni 2018 - altså på cirka seks måneder.

Det udløste onsdag en dom på 2,5 års fængsel. Specialanklager Gorm Søgaard Lund er tilfreds med dommen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra specialanklageren, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.