Sådan undersøges kæmpebranden

Brandeksperter er hyret til at gennemgå ejendommen i Vanløse for at finde svaret på, hvordan det kunne gå så galt ved branden

Usædvanligt og uacceptabelt.

Det er nogle af de ord, som Ib Bertelsen, direktør i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) hæfter på kæmpebranden.

Politiets foreløbige efterforskning peger på, at branden ikke var påsat, men alligevel er det vigtigt at få undersøgt omstændighederne nærmere. Og her er DBI blevet hyret af Bolig- og Planstyrelsen.

– Tagbrande er ikke usædvanlige. Men det er usædvanligt, at branden breder sig så dybt ned i etagerne og stort set spreder sig over hele bygningen? siger direktøren.

I det arbejde er det vigtigt at finde ud af, hvordan ejendommen er bygget op, og om der er sket bygningsmæssige ændringer.

Der er tale om en brand, der har bredt sig meget hurtigt oppe i det, de kalder spidsloftet - den øverste trekant af loftet, fortæller Ib Bertelsen fra DBI. Foto: Kenneth Meyer

– Det er en kendt sag, at man fejlagtigt kan komme til at begå nogle fejl rent konstruktivt og med materialer, hvis man renoverer og bygger om siger direktøren.

Bør ikke ske

Noget af det, der skal undersøges, er eventuelle brandvægge, om de i så fald var gennemførende, ført helt op til ejendommens spidsloft, eller om der var huller igennem.

– Hvis der har været brandvægge derude, så er det interessant at finde ud af, hvorfor de ikke har holdt branden. Er ilden smuttet en anden vej, siger Ib Bertelsen, som selv har været indsatsleder i 23 år, før han kom til DBI.

– Man ser jo på bygningen og tænker, hvordan det kan gå så galt. Det skal ikke kunne ske, siger han.

Tag- og murdele er efterfølgende blevet revet ned.

DBI har fredag haft to brandingeniører ude i brandtomten, der både har den bygge- og brandtekniske baggrund. Den ene som tidligere indsatsleder fra et større brandvæsen i Danmark, som selv har været med ude at slukke den slags brande.

– Så det er en kombination af meget høj teori på master-niveau i brandsikkerhed, og så selvfølgelig med den praktiske både sluknings- og byggetekniske tilgang, siger direktøren.

100 mand var i gang ved branden, hvor 90 husstande blev påvirket af branden. Foto: Kenneth Meyer

Tegner samlet billede

Der blive herefter tegnet et samlet billede bestående af deres iagttagelser af brandbilledet på stedet sammen med byggesagen og de gamle plantegninger.

– Skal andre, der bor i boligblokke være bange for, at det her også kan ske hos dem?

– Der er et eller andet her, der har svigtet gevaldigt, og så længe vi ikke kender årsagen til det, så er der ingen grund til at folk bliver urolige. For vi har generelt et højt og fornuftigt brandsikkerhedsmæssigt niveau i Danmark.

– Men det er da klart, at det nok får nogle boligforeninger til at tænke, om vi ikke lige skal lave et servicetjek. Og det kan jeg da kun anbefale, siger han.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer