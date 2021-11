Sår tvivl om dansk aktion

Foregik alt efter bogen, da den danske fregat Esbern Snare under ildkamp 25. november dræbte fire formodede pirater i Guineabugten ud for Nigeria?

Det sætter en forening af nigerianske jurister ifølge mediet Marinedanmark.dk nu spørgsmålstegn ved.

De ønsker sagen undersøgt til bunds, skriver de i en erklæring.

Bekymret over ildkamp

Ifølge juristerne fra The Nigerian Maritime Law Association skal det undersøges, om de danske frømænd fulgte reglerne, da de kom i kamp mod otte formodede pirater i en motorbåd.

'Sammenslutningen støtter alle bestræbelser på at befri Guineabugten for pirateri, maritime lovovertrædelser og alle former for kriminalitet. Den er imidlertid bekymret for Nigerias suverænitet, retsstatsprincipperne og anvendelsen af relevant militær magt - i den konkrete hændelse, som påstås at have fundet sted i internationalt farvand, 25 til 30 sømil syd for Nigerias territorialfarvand'.



'Foreningen opfordrer derfor til en uafhængig undersøgelse, der fokuserer på at fastslå den præcise position for denne hændelse, og om de relevante regler for anvendelse af militær magt er overholdt', lyder det ifølge Marinedanmark.dk.

Fregatten Esbern Snare var onsdag i ildkamp med formodede pirater. Foto: Str/Ritzau Scanpix

Kalder det selvforsvar

Forsvaret oplyste i forbindelse med aktionen, at fregatten Esbern Snare sendte Frømandskorpset afsted i RHIB-både for at gå ombord på et piratskib, der angiveligt havde mod handelsskibe i området.

'Esbern Snare kaldte piraterne op for at bringe dem til standsning, så de danske soldater kunne komme ombord. Da piraterne ikke reagerede, afgav de danske styrker varselsskud jf. deres beføjelser. Piraterne åbnede derefter ild direkte mod de danske soldater. De danske soldater reagerede herefter i selvforsvar og besvarede ilden fra piraterne,' står der i meddelelsen om kampen.

Fire formodede pirater blev anholdt under aktionen. De er blevet fængslet in absentia i Københavns Byret i 13 dage, men befinder sig fortsat ombord på Esbern Snare.

De kan meget vel havne i danske fængsler.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Forsvarsministeriet.