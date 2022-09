Såret gerningsmand spurgte mor og datter om hjælp efter knivangreb

I Canada er to mænd mistænkt for at have slået ti personer ihjel og såret 15

De første ofre for søndagens knivangreb er blevet identificeret. Blandt de dræbte er en mor til to, en ambulanceredder og en ældre mand

En af de mistænkte bag knivangrebet i Canada søndag spurgte angiveligt en mor og hendes datter om hjælp efter selv at være blevet såret.

Det fortæller kvinden, 89-årige Doreen Lees, til nyhedsbureauet AP.

Den mistænkte gerningsmand kom kørende i en bil i byen Weldon, da han henvendte sig til de to kvinder. Han fortalte, at han var såret, og at han havde brug for hjælp.

Men da kvinderne tilbød at ringe efter en ambulance, forsvandt manden igen, skriver avisen The Guardian.

- Han ville ikke vise sit ansigt. Han havde en stor jakke over ansigtet. Vi spurgte, hvad han hed, og han mumlede noget to gange, men vi kunne ikke høre, hvad han sagde, fortæller Doreen Lees.

- Han sagde, at hans ansigt var så skadet, at han ikke kunne vise os det.

Annonce:

19 såret

Ti mennesker mistede livet, og 19 blev såret, da to mistænkte gerningsmænd gik til angreb på tilfældige og stak dem ned flere steder i den canadiske provins Saskatchewan.

Ifølge det canadiske medie DH News blev ofrene fundet på 13 forskellige steder i reservatet James Smith Cree Nation og landsbyen Weldon.

De mistænkte er identificeret som brødrene Myles Sanderson og Damien Sanderson. Politiet har i over halvandet døgn jagtet begge mænd, og natten til tirsdag kunne politiet så fortælle, at den ene af de to er fundet død nær et hus, som politiet har ransaget.

Artiklen fortsætter under billedet...

Manden er fundet med synlige skader, som han ifølge politiet ikke kan have påført sig selv.

Det er Damien Sanderson, der er fundet død.

Myles Sanderson formodes dog også at være 'såret', oplyser politiet, der betegner manden som 'bevæbnet og meget farlig'.

Det er uvist, hvem af de to mænd kvinderne mener at være blevet stoppet af.

Mor til to dræbt

De første ofre er netop blevet identificeret af de efterladte.

Annonce:

Det gælder blandt andet en mor til to piger, hvis død bekræftes af kvindens familie. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Få timer før angrebet skrev kvinden, Lana Head, på Facebook, at hun havde 'så mange gode minder at sætte pris på'.

Mistænkt bag knivangreb fundet død

Hendes familie og venner er chokerede over drabet, fortæller Heads tidligere partner Michael Brett ifølge lokale medier. Også barndomsveninden Melodie Whitecap mindes Lana Heads:

- Det her var ikke måden, jeg ønskede, at hun skulle forlade verden på.

Søster stukket ihjel

Ivor Burns og Darryl Burns bekræfter overfor Reuters, at deres søster, Gloria, også mistede livet i angrebet. Hun var på arbejde som ambulancefører på dagen for angrebet og blev stukket ned, da hun kom for at behandle flere af ofrene.

- Ti mennesker er blevet dræbt, heriblandt vores søster. Hun blev stukket ihjel, siger Ivor Burns.

Politiet har på et pressemøde oplyst, at det yngste offer var født i 1999.

Annonce:

Et af de ældste ofre var den 77-årige enkemand Wes Petterson. Han beskrives af andre indbyggere i byen som en 'kærlig mand'.

Mindst 10 døde og 15 såret i knivangreb i Canada