Sad midt i brunch: Pludselig lå han på jorden

Flere vidner fortæller, hvad de så, da en mand onsdag formiddag pludselig blev skudt på åben gade i Københavns indre by

- Vi sidder og spiser brunch, da det sker.

Sådan lyder det fra et vidne, hvis brunch-aftale på Ravage med hustruen onsdag formiddag udviklede sig voldsomt, da en person bevæbnet med kniv pludselig blev skudt af politiet midt på Kongens Nytorv i København.

- Vi sidder udenfor, og ud af øjenkrogen ser min hustru en mand i en hvid T-shirt, der ser ud til at løbe rundt om en bil, fortæller manden.

Han ønsker ikke at få sit navn bragt i avisen, men Ekstra Bladet er bekendt med hans identitet.

- Pludselig hører vi skud og ser ham ligge på jorden, fortsætter han.

Ifølge manden kom der lynhurtigt en masse politi til stedet.

- Så vi føler os relativt trygge i situationen, selvom det selvfølgelig er voldsomt. Efter lidt tid bliver vi og de andre gæster bedt om enten at gå væk eller trække indenfor, fortæller han.

Foto: Jan Sommer

- Kommer tæt på

Københavns Politi er onsdag middag fortsat til stede efter hændelsen på Kongens Nytorv, efter de i formiddags skød en mand, fordi han ifølge dem opførte sig truende med en kniv.

Og selvom det blot er kort tid siden, det voldsomme drama udspillede sig, lever storbylivet videre i bedste velgående bare få meter fra afspærringen. Den største forskel er, at det i dag ikke kun er turisterne, der tager billeder af Kongens Nytorv.

På den anden side af vejen sidder et par og spiser frokost på en beværtning. De stod i nærheden af metrostationen ved Strøget, da den ene - en mand - så en politibil køre op over kantstenen og ind på torvet i midten. Kort efter hørte de begge flere skud blive affyret.

- Det kommer tæt på, når det sker inde midt i byen, siger kvinden, imens manden nikker.

Foto: Morten Bjørn Jensen/Ritzau Scanpix

Noget blankt i hånden

Kort forinden kom et øjenvidne, som Ekstra Bladet har talt med, op fra selvsamme metrostation, hvor en mand med en kamphund og 'noget blankt' i hånden tiltrak hans opmærksomhed.

Hunden var ikke i snor, og manden råbte efter den, fortæller øjenvidnet, som derefter gik ind i 7-Eleven.

- Da jeg kommer ud igen og er på vej over på Kongens Nytorv, så lyder der noget, der minder om en håndfuld skud.

- Og så kan jeg se, at nogle personer løber væk, imens andre bevæger sig langsomt væk. Og at politiet ligger over en mand, fortæller han.

På det tidspunkt mener øjenvidnet, at der var en politibil og en civil patruljebil på stedet. Hurtigt kom flere patruljer, lægebil og ambulance kørende til stedet med fuld udrykning.

Foto: Jonas Olufson

'Stop! Det er politiet'

Foran den franske ambassade på den anden side af torvet holdt en række taxaer parkeret. En af chaufførerne fortæller til Ekstra Bladet, at han stod og røg en cigaret uden for sin taxa, da han så en bil køre direkte over kantstenen og op på torvet.

- De råber 'stop, det er politiet! Læg dig ned', og så skyder de nærmest med det samme, fortæller chaufføren, som også bemærkede en slags kamphund sammen med manden.

- Og så hører jeg flere skud. Måske fire-fem, fortsætter han.

Som proceduren foreskriver, når politiet affyrer skud, vil sagen blive overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) til videre behandling.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DUP, der ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.