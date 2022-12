Sad ved siden af død mand i fly i seks timer

Da den finske model og influencer Lola Pähkinämäki steg ombord på flyet, havde hun ingen anelse om, hvad der kort efter ventede hende.

Flyet lettede fra Tyskland og havde kurs mod New Zeland, men måtte pludselig lande i Istanbul i Tyrkiet, skriver det finske medie Iltalehti.

Manden ved siden af Lola Pähkinämäki døde nemlig pludselig af et hjerteanfald under flyvningen.

- Det har været helt forfærdeligt. Den døde mand, jeg talte med, sad ved siden af ​​mig i seks timer. Airconditionen virkede ikke. Jeg er færdig. Det her var en helt forfærdelig ting, siger Lola Pähkinämäki til det finske medie.



Forsøgte førstehjælp

Influenceren, der på Instagram går under navnet 'barbiewithbrains' fortæller videre, at folk på flyet forsøgte at hjælpe manden. Blandt andet var der tre læger ombord, som forgæves forsøgte førstehjælp i en halv time.

Ifølge den finske model var situationen på flyet kaotisk. På et billede, hun har delt med det finske medie, kan man se politi og redningspersonale ombord samt påvirkede medpassagerer. Efterfølgende blev det chokerede flypersonale udskiftet.



Flyselskab bekræfter

Singapore Airlines, som havde flyvningen, bekræfter hændelsen over for Iltalehti.

- Singapore Airlines bekræfter, at flyet med flynummeret SQ325 fra Frankfurt til Singapore den 28. november måtte mellemlande i Istanbul på grund af sygdom. Som følge af hændelsen døde en 83-årig tysk mand. Manden rejste med sin kone, og de var på vej til Perth i Australien, fortæller flyselskabet til mediet.