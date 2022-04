Sad ved siden af: Pludselig kastede han en røgbombe

En menneskejagt er lige nu i fuld gang i millionbyen New York.

Spoler vi tiden et døgn tilbage til tirsdag morgen kort før klokken 08.30 lokal tid, åndede alt dog forholdsvis fred og ro, da Hourari Benkada satte sig på et af de sidste sæder i den forreste vogn på metrolinje N på vej mod Manhattan fra Sunset Park i Brooklyn.

Få minutter senere udspillede der sig et regulært mareridt for den 27-årige hotelansatte og de andre ombordværende passagerer.

Der udbrød kaos i Brooklyns metro, da en mand tirsdag skød adskillige personer.

Lagde ikke mærke til ham

Da Hourari Benkada satte sig i togvognen, bemærkede han en lavstammet sort mand iført en grøn refleksvest og en sportstaske ved sin side.

- Men jeg lægger virkelig ikke mærke til ham. Jeg går bare hen og sætter mig ned. Fyren sidder ved siden af mig, men jeg får ikke rigtigt set hans ansigt, fortæller Benkada til CNN fra sin hospitalsseng.

Pludselig tog manden en gasmaske op af sin taske og kastede en røggranat. Sekunder efter lød de første skud.

- Alt, du ser, er sort røg, efter at røgbomben gik af. Folk, der skynder sig bagud. Han affyrede cirka ti skud, og så tror jeg, at ​​pistolen satte sig fast. Men jeg tror, at han havde et ekstra magasin eller lignende, for aldrig jeg har hørt så mange skud komme fra en pistol. Jeg har aldrig hørt noget så højt før i mit liv, husker Hourari Benkada.

Kort efter blev han ramt af et skud i sit ene knæ, mens han forsøgte at hjælpe en såret, gravid kvinde.

Den sorte mand iført den grønne vest menes at være 62-årige Frank James, som myndighederne tirsdag aften efterlyste og fortsat jagter.

Mistænkt for skyderi

På en pressebriefing tirsdag fortalte New Yorks guvernør, Kathy Hochul, at den mistænkte Frank James er på fri fod, og at vedkommende er farlig.

Ifølge politiet er han den passager, der pludselig smed to røgbomber og begyndte at skyde løs ombord på metroen.

Onsdag er han fortsat på fri fod.

Politiet i New York har oplyst, at ti personer behandles efter at være blevet ramt af skud. Fem af dem er i kritisk, men stabil tilstand.