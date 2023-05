Sadistisk morder indhentet af fortiden

Sarah Crump blev offer for en sadistisk morder, der dræbte hende med adskillige knivstik og skamferede hendes krop på uhyggelig vis.

Det skete i august 1991, hvor den 33-årige kvinde blev fundet nøgen og mishandlet i sit eget hjem i Southall i det vestlige London.

Politiet anholdt allerede dengang lastbilchaufføren David Smith og tiltalte ham for drabet. Under retssagen kom det frem, at hun havde fået skåret brysterne af, og at gerningsmanden, mens hun var død eller døende, 'valgte at operere på hendes krop', som anklageren sagde dengang.

Men beviserne holdt ikke til domfældelse, og derfor kunne han gå ud af retten i London som en fri mand i 1993.

Det fik Sarah Crumps mor til at komme med en ildevarslende forudsigelse: 'Han vil myrde igen'.

Og det var præcis det, der skete.

Annonce:

Otte år efter drabet på Sarah lavede han en uhyggelige kopi af drabet - omend endnu mere brutalt - da han slog den 21-årige mor Amanda Walker ihjel og smed liget væk.

Det drab kunne han ikke tale sig ud af, og han blev dømt samme år.

Men nu er den 66-årige morder så også blevet indhentet af fortiden for drabet på Sarah Crump, efter at 'cold case'-enheden hos Metropolitan Police har taget sagen op igen.

Sarah Crump blev fundet nøgen og med voldsomme skamferinger. Foto: Metropolitan Police

Fredag klappede fælden, da Inner London Crown Court i London idømte ham livstid uden mulighed for prøveløsladelse de første 27 år for det mere end 30 år gamle drab. Det skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

- Jeg må dømme dig for dette afskyelige drab, som, jeg er sikker på, var af både seksuel og sadistisk natur. Jeg er ikke i tvivl om, at din hensigt den aften var at dræbe og seksuelt lemlæste en prostitueret for at tilfredsstille dine perverse og sadistiske seksuelle lyster, sagde dommeren i forbindelse med afgørelsen ifølge Daily Mail.

Annonce:

33-årige Sarah Crump var tidligere sygeplejerske og arbejdede som lægesekretær. Men hun tjente ekstra penge som prostitueret - ligesom David Smiths senere offer Amanda Walker.

Sarah Crump arbejde som lægesekretær, men tjente ekstra penge som prostitueret. Det blev fatalt. Foto: Metropolitan Police

Og det var formentlig sådan, han kom i kontakt med sine ofre.

Han var en hyppig forbruger af prostituerede, og da han bestilte Sarah, brugte han navnet 'Duncan'. Sarah selv gik under navnet 'Angie'.

Han nægtede først, at han overhovedet havde været hos hende. Men senere ændrede han det til, at han havde været der, men havde efterladt hende i god behold. Og der var altså ikke beviser nok til at dømme ham i første omgang.

Men den fornyede gennemgang af sagen afslørede et uhyggeligt mønster af overgreb af seksuel karakter mod kvinder.

'Double jeopardy'

Der blev tegnet et billede af ham som et rovdyr, der var besat af kvinder, og efterforskerne kunne skitsere en fremgangsmåde, hvor han foruden de to drab også stod bag andre seksuelt motiverede overfald på kvinder. En af dem var skamferet på en måde, der havde klare ligheder med de skader, der var overgået Sarah og Amanda.

Annonce:

Det er kun takket være en lovændring, at det overhovedet kunne lade sig gøre at retsforfølge David Smith for anden gang for samme forbrydelse, som han allerede var frifundet for en gang.

Men i 2005 blev loven ændret, så appel-retten 'Court of Appeal' kan godkende, at der rejses en ny tiltale mod en frifundet person. Den såkaldte 'double jeopardy'.

Begrundelsen for domfældelsen fredag var mønsteret i hans forbrydelser, at han pralede over for en medindsat med, at han var sluppet af sted med drabet og vidneudsagn fra andre ofre sammenholdt med en fornyet kriminalteknisk gennemgang.

- Smith er en af de farligste vaneforbrydere mod kvinder og piger, jeg nogensinde har mødt, og denne dom betyder, at han kan se frem mod mange flere år i fængsel, siger efterforskningsleder i Metropolitan Police Rebecca Reeves i en pressemeddelelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En 25-årig mand blev torsdag dømt for at have dræbt sin kæreste og efterfølgende kørt hende og en bil i vandet ved Amager. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app