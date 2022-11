Sæddonor afviser lovbrud

En 54-årig mand fra Midtjylland er mandag hovedpersonen i Retten i Herning i en opsigtsvækkende retssag om overtrædelse af vævsloven.

Han er tiltalt for over en periode fra 2017 til 2020 i mindst fem tilfælde at have doneret og distribueret egen sæd til kvinder i Danmark.

Det skete ifølge anklageskriftet uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket er en overtrædelse af vævsloven.

Sagen skulle have været for retten tilbage i januar, men blev aflyst i sidste øjeblik i forventning om, at manden ville acceptere en bøde.

Det gjorde han ikke. Han vil frifindes, og derfor kommer sagen nu alligevel for retten.

Det er en sag uden fortilfælde, forklarer mandens forsvarsadvokat, Tyge Trier.

- Sagen er principiel, fordi det er den første af sin slags. Vi har ikke nogen retspraksis, som siger, om det her er omfattet af vævsloven, siger han.

Den tiltalte bestrider ifølge advokaten ikke, at han i flere tilfælde har leveret sæd.

Men han hævder, det er sket til kvinder, som han havde en relation til, og uden at han har fået en fortjeneste ud af det.

Dermed falder sædleverancerne ikke ind under vævslovens bestemmelser, lyder argumentet fra advokaten.

For den tiltalte har det været magtpåliggende, at han får mulighed for at fortælle sin version af sagen i retten, fortæller forsvarsadvokaten.

- Min klient ser det principielle i sagen. Han mener, at han har hjulpet barnløse par, uden at han har fået penge eller anden fortjeneste ud af det, siger Tyge Trier.

Risikerer bøde

Politiet har tidligere oplyst, at manden risikerer en bøde på 100.000 kroner, hvis han findes skyldig i tiltalen.

Hvis manden taber sagen, er der ifølge forsvarsadvokaten også andre mænd, der kan komme i klemme:

- Jeg tror, man kan sige, at det her er noget, som foregår overalt i landet, og som er foregået i århundreder.

- Så det kan selvfølgelig få betydning for dem, der hjælper barnløse par helt uformelt og privat, at de så vil være i risiko for at blive straffet, siger Tyge Trier.

Tre kvinder er indkaldt i sagen for at afgive forklaring i retten. Sagen ventes afsluttet mandag.