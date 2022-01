Sædsag afgjort med bøde

En 54-årig mand skulle mandag 31. januar have været for retten, hvor han var tiltalt for at have distribueret sæd uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men det ser ud til, at han slipper for at møde op i Retten i Herning.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag middag.

Sagen er nu trukket tilbage fra retten og forventes at blive afgjort med en bøde.

Til Ekstra Bladet siger specialanklager Jens Severinsen fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, at der er kommet en tilkendegivelse fra mandens forsvarer om, at han vil gå med til at betale en bøde.

Tidligere har politiet oplyst, at manden risikerede en bøde på 100.000 kroner. Dog kan Jens Severinsen ikke komme nærmere, hvad størrelsen på mandens bøde kommer til at være.

Manden er anklaget af politiet for at i en periode fra oktober 2017 til marts 2020 at have transporteret og leveret sæd leveret sæd til kvinder i Danmark.

Det skete uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket er en overtrædelse af vævsloven.

Mand tiltalt for at uddele sæd