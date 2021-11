Særlig gestus for Maria

På årsdagen for Maria From Jakobsens død har en veninde udgivet en sang til ære for den 43-årige mor til to

Til ære for Maria From Jakobsen har en af hendes veninder indspillet og udgivet en ny sang.

Det skete på årsdagen for det brutale drab på den 43-årige psykolog og mor til to.

'For præcis 1 år siden i dag mistede Maria livet. Maria var et lys i mit liv. En fantastisk veninde, et kærligt og hjerteklogt menneske. Et vidunderligt væsen', skriver veninden Mette Jensen i et offentligt opslag på Facebook.

Da Thomas Gotthard 26. oktober sidste år frarøvede sin hustru livet, var det ikke blot den nærmeste familie der mistede deres mor, datter og søster.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, havde Maria From Jakobsen en kæmpe berøringsflade gennem sit liv. Hun samlede på mennesker, og vennekredsen var stor. Læs et portræt af hendes liv her.

Lever videre i os

Ved hendes begravelse 27. august i år mødte mere end 200 mennesker op.

På det tidspunkt havde hendes mand, Thomas Gotthard, allerede fået sin dom på 15 års fængsel. Tidligere samme måned tilstod han nemlig i Retten i Hillerød, at han havde myrdet sin hustru og derefter gjort alt hvad der stod i hans magt for at skaffe hendes lig af vejen.

Præsten Thomas Gotthard slog sin hustru ihjel. Han gjorde alt for at slette sine spor, men blev alligevel fældet. Privatfoto

Den 44-årige sognepræst nævnes ikke med et eneste ord, hverken i sangen eller i Facebook-opslaget om sangen.

'Marias lys lever videre i os, der elsker, savner og mangler hende', skriver veninden, der har givet sangen titlen 'Lysere tider' og samtidig tilføjer at overskuddet går til Maria From jakobsens to børn.

Maria From Jakobsens forældre fortalte for nylig i et stort interview med Ekstra Bladet om den ondskab, de er blevet konfronteret med i skikkelse af deres egen svigersøn og hans gerninger. Han løj og bedrog alle dem, der elskede Maria From Jakobsen, mens han gjorde alt for at slette sine spor.

Maria From Jakobsens veninde Lotte Nysted stod som præst i Frederikssunds Kirke for begravelsen af den 43-årige mor til to. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

