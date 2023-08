Sært fund efter strømtyveri

Politiet fik noget af en overraskelse, da de søndag nat undersøgte et strømtyveri i Nakskov

Noget af en overraskelse ventede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, da de søndag nat modtog en anmeldelse om suspekte ledninger, der var trukket fra en opgang i et hus i Nakskov ind i en lejlghed.

Da politiet rykkede ud, var det nemlig ikke kun en strømtyv, der ventede på adressen.

Politiet traf en 41-årig mand på adressen, der indrømmede at have stjålet strøm fra den fælles installation, men en lugt af hash i lejligheden førte betjentene til en yderligere mistanke, der blev indfriet, da de fandt to små klumper hash i mandens lejlighed.

Sagen tog dog lidt af en drejning, da betjentene udover de to klumper hash også fandt en armbrøst og en ulovlig kniv på stedet.

Den 41-årige mand blev derefter sigtet for både tyveri og for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og knivloven.