Sag om dobbeltdrab: Havde fotos af LTF'ere på telefonen

Et 21-årigt skudoffer havde fotos af banderivaler på sin mobiltelefon

Den 21-årige mand, der overlevede et voldsomt skyderi 17. november 2020, havde billeder af to medlemmer af Loyal To Familia (LTF) på sin mobiltelefon.

Det kom frem under torsdagens vidneafhøring af den 21-årige.

Her fremlagde anklager Anja Lund Liin de to fotos, som politiet havde fundet på hans telefon.

På det ene billede poserer en LTF'er med bar ryg, der prydes af en stor LTF-tatovering, mens to andre medlemmer laver bandens håndtegn.

Ekstra Bladet erfarer, at LTF'eren med tatoveringen selv har delt billedet på de sociale medier.

Det andet billede var af en af de tiltalte i sagen. Ingen af dem kendte den 21-årige til.

- Det kan jeg ikke huske, svarede han.

Politiet mener, at skyderiet var et bandeopgør mellem LTF og Sydkystgruppen.

Ekstra Bladet beskrev som de første konflikten, der blev antændt, da et LTF-medlem blev kidnappet.

Den 21-årige havde søgt på Google efter episoden, men da han sad i vidneskranken kunne han ikke huske hvorfor.

Ifølge den 21-åriges bistandsadvokat led han af hukommelsestab efter skyderiet, hvor han blev ramt i både arme, ben og ryg.

Anklager Anja Lund dokumenterede derfor en tidligere politiafhøring af den 21-årige, hvor han forklarede, at skyderiet var en såkaldt 'bytter' for kidnapningen.

Det kunne han heller ikke huske, at han havde forklaret politiet.