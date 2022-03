Sag om dobbeltdrab: Skudoffer anholdt

Politiet har torsdag formiddag anholdt et centralt vidne, der udeblev fra retten

RETTEN I HOLBÆK (Herfølge): Et centralt vidne, der blev hårdt kvæstet ved et voldsomt skyderi i Kalundborg i 2020, hvor to andre mistede livet, dukkede ikke op i retten torsdag formiddag.

Manden skulle vidne i sagen, hvor seks mænd er tiltalt og yderligere tre sigtet.

- Telefonen er slukket, vi kan ikke få fat på ham, lød det fra mandens bistandsadvokat.

Han forklarede, at han tidligere havde haft god kontakt til sin klient op til sagen, men at kontakten var ophørt for nylig.

Det fik anklager Anja Lund Liin til at fremsætte en anholdelsesbegæring, men hun bemærkede, at det var usædvanligt i en sag af den karakter.

- Det er den mulighed, jeg desværre har, forklarede hun.

Det valgte retsformanden at efterkomme og anmodede om, at begæringen blev eksekveret straks.

Dermed måtte politiet eftersøge manden, der skal afgive vidneforklaring om, hvad der skete 17. november på parkeringspladsen foran Meny på Nørre Allé i Kalundborg, hvor han selv blev alvorligt såret og to andre mistede livet.

Cirka 30 minutter senere oplyste Anja Lund Liin, at vidnet nu var anholdt.

Skyderiet var kulminationen på en konflikt mellem LTF og en gruppering, politiet har døbt Sydkyst-gruppen. Ofrene tilhører ifølge politiet sidstnævnte, mens fire af de tiltalte er tilknyttet LTF.

Under sagens første dag kom det frem, at de tre mænd ikke havde nogen mistanke, da de blev lokket i et dødeligt baghold.

Sagen er nu udsat til klokken 11.