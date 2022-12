Sag om dødsvold: Teenagere dømmes til seks års fængsel

Retten har netop afsagt dom i sagen, hvor to unge er tiltalt for vold med døden til følge i Frederikssund

RETTEN I HILLERØD: To teenagere dømmes til hver seks års fængsel.

Det har domsmandsretten i Hillerød netop afgjort i sagen om 52-årige Kim Hansens voldsomme død på åben gade lørdag 5. marts tidligt om morgenen i Frederikssund.

Da en politipatrulje kom frem, lå han med hovedet i en blodpøl midt på kørebanen på A. C Hansensvej med svære skader og brud på knogler i ansigtet. Han blev erklæret død klokken 06.20 af en læge, efter at politi og redningsfolk havde forsøgt førstehjælp.

To teenagere, som på daværende tidspunkt var 17 år, blev anholdt i nærheden.

Annonce:

De blev varetægtsfængslet og siden tiltalt for i forening og efter fælles forståelse at have begået vold med døden til følge mod Kim Hansen ved slag, spark og tramp i ansigtet.

Skaderne i den 52-årige familiefar og blikkenslagers ansigt var så voldsomme, at en retsmediciner betegnede de talrige brud på knogler i ansigtet som knusningsbrud. Nogle knogledele var endda pulveriseret, sagde han. Skaderne i ansigtet medførte en blodopfyldning i øvre luftveje, og det var dødsårsagen.

Dommeren har netop oplæst præmisserne for dommen. Heraf fremgår det blandt andet, at retten fandt, at volden mod Kim Hansen var begået i forening mellem de to nu dømte teenagere Niklas Hansen og Mathias Mortensen, og at det var en skærpende omstændighed.

Retten sagde, at Kim Hansen efter en meningsudveksling med de to unge ved supermarkedet Lidl prøvede at tale situationen ned og over for politiet, som han ringede til, gav udtryk for, at han var bange for, at han var ved at blive overfaldet.

Annonce:

Retten lagde også vægt på de snapchat-videoer, som især den ene filmede, hvor man så Kim Hansen, at han gik med en hånd i lommen og med telefonen for det ene øre, og at han fremstod afvæbnende, mens de tiltalte i stedet blev tiltagende ophidset. Retten mente ikke, at det var understøttet på nogen måde, at Kim Hansen selv havde slået den ene af de to.

Dommeren sagde også, at retten havde lagt vægt på, at der var blodspor og dna på de nu dømtes sko og tøj fra den vold, de begik mod kim Hansen.

Forsvarsadvokaterne Tenna Dabelsteen og Kaaveh Piroz har på de dømte Niklas Hansen og Mathias Mortensens vegne taget betænkningstid i forhold til at anke til landsretten.

Opdateres ....

Læs om anklager og forsvarsadvokaters procedurer fra tirsdag i retten her:

Dødsvold: Kræver mindst syv års fængsel

Forsvarsadvokat: Den anden trampede på Kim

Forsvarer: Han handlede i selvforsvar