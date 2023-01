Sag om familiedrab: Undersøger vandhuller

Beredskabsstyrelsen har torsdag formiddag på foranledning af politiet været i færd med at undersøge en række vandhuller og vandløb i nærheden af det hus, hvor en 49-årig mor og hendes to døtre på 11 og 14 år boede.

De tre blev søndag eftermiddag fundet døde på adressen i og omkring hjemmet på Østervangsvej i landsbyen Vejrumbro øst for Viborg.

Undersøgelserne af sagen er dog fortsat i gang, således også i nærområdet, hvor store orange vogne fra Beredskabsstyrelsen og tjenstgørende personel har undersøgt vandområderne på markområdet få hundrede meter skråt over for gerningsstedet.

Det har de gjort med blandt andet brug af metaldetektorer, viser billeder fra en lokal fotograf.

Store vogne fra Beredskabsstyrelsen i gang i Vejrumbro. Foto: SpotFoto/Kenneth Jensen

Det er der dog ikke noget underligt i, fastslår efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Jim Hansen, Midt- og Vestjyllands Politi overfor Ekstra Bladet.

- Det er ren standard i en efterforskning af den her karakter. Vi gør det for at undersøge alt, hvad vi kan og for at være sikre på, at der ikke er noget, der er blevet overset, siger Jim Hansen.

- Så der er som sådan ikke noget nyt i sagen, understreger han.

Lederen af afdelingen for Central Efterforskning bekræfter dermed, at det fortsat er Midt- og Vestjyllands Politis opfattelse, at den 49-årige kvinde og mor til de to døtre har dræbt børnene og dernæst har taget sit eget liv.

Sagen har sendt chokbølger gennem det lille lokalsamfund, hvor der bor færre end 400 mennesker, og hvor alle kender hinanden eller som minimum ved, hvem hinanden er.

Får undersøgt alle hypoteser

Fra andre lignende sager har det været tydeligt, at selvom politiet har en klar teori om, hvad der er sket, er det nødvendigt at få undersøgt alle hypoteser og få besvaret så mange spørgsmål som overhovedet muligt.

Det skyldes både efterforskningen, men i høj grad også, at politiet gerne vil kunne fortælle de nærmeste pårørende, hvad de har fundet ud af om hændelsesforløbet.

For i den type sager, hvor en formodet gerningsmand har taget sit liv, står familierne i en ekstra følelsesmæssigt belastende situation, fordi de både er tæt på ofrene, men også på den mand eller kvinde, som har stået bag gerningerne men i sagens natur ikke kan stilles til ansvar retsligt eller svare på spørgsmål.