Sag om indespærret hustru: 'Kun min mand havde nøgle'

En mor til tre fortsætter onsdag sin forklaring i den sag, hvor hendes mand er tiltalt for at have holdt hende indespærret, voldtaget hende og slået hende og børnene

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: - Det er kun min mand, der har haft en nøgle. Så min datter blev nødt til at vente, til han kom hjem.

Sådan fortæller en pakistansk kvinde og mor til tre onsdag formiddag i Retten ved Frederiksberg.

Hendes mand er blandt andet tiltalt for at have holdt hende indespærret ved at låse familiens hoveddør med flere låse, når han forlod familiens lejlighed i Valby.

Indespærringen betød også, at parrets ni-årige datter måtte vente i trappeopgangen, når hun kom hjem fra skole, forklarer den pakistanske mor videre. Først når hendes far kom hjem, kunne hun komme ind i lejligheden.

Den 54-årige ægtemand nægter sig skyldig i sagen.

Tapet til

Anklager Anne Marie Christensen viser flere billeder af hoveddøren på en storskærm i retslokalet.

Her ser man flere låse og hængelåse på døren, ligesom at brevsprækken er tapet over med gråt gaffatape.

Den pakistanske kvinde forklarer via en hæs tolk, at hun låste hængelåsene indefra og så smed nøglerne ud til sin mand gennem brevsprækken. Tapen blev løftet lidt, men sat tilbage igen, fortæller hun.

- Hvorfor var den tapet til? spørger anklageren.

- Jeg ved det ikke, jeg kan ikke forklare det, svarer den pakistanske kvinde roligt.

- Har du på noget tidspunkt selv haft nøgle til låsene i døren?

- Nej, lyder det.

Fortsætter

Sidste fredag fortalte den pakistanske mor, at manden både slog hende og parrets børn.

Senere onsdag skal hun afgive forklaring om den del af sagen, der handler om de talrige voldtægter, hendes mand er tiltalt for at have begået imod hende.

Her har hendes bistandsadvokat Lise Holten bedt om lukkede døre af hensyn til kvindens privatliv.

