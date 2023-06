Sag om udbytteskat: Danske aktier for 70 mia.

En stor fiktion pakket ind i sindrige transaktioner skaffede en britisk finansmand et udbytte på 320 millioner kroner fra den danske statskasse.

Det er essensen af anklagemyndighedens påstand i sagen mod 53-årige Guenther Klar, der tirsdag i Belgien blev hentet af danske politifolk og fløjet til Danmark.

Han nægter sig skyldig, men i et grundlovsforhør onsdag i Retten i Glostrup fremlægger to anklagere baggrunden for tiltalen.

Fire investorer - to i USA, en i England og en i Luxembourg - overbeviste Skat om, at man havde krav på refusion af udbytteskat.

Det byggede på dokumenter om ejerskab af aktier i Carlsberg, Chr. Hansen og andre store selskaber.

- De fire investorer købte aktier for i alt 70,5 milliarder kroner i danske C20-aktier i perioden, siger specialanklager Anders Møllmann fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

Men det var fup, lyder påstanden. Dokumenterne om ejerskabet 'er udtryk for en illusion', bemærker han.

- Det er papirhandler. Man kunne ligeså godt have handlet med grise eller luft, siger Anders Møllmann.

Ifølge anklagemyndigheden var det finansmanden Guenther Klar, der med selskabet Salgado Capital arrangerede processen.

En såkaldt reclaim-agent indsatte i perioden i alt 587 millioner kroner til Salgados konto i en bank på Cayman Islands.

Beløbet stammede fra uberettiget refusion af udbytteskat i både Belgien og Danmark. Heraf kom 320 millioner fra vildledningen af Skat, hævdes det.

Udskrifter fra bankkonti viser, at pengene derefter blev udbetalt til Guenther Klar, til et af hans selskaber samt til de to amerikanske investorer, såkaldte pensionsplaner.

Guenther Klar er ikke blevet afhørt af dansk politi. Og onsdag er han også tavs i retten. Men 14 gange har han besvaret belgisk politis spørgsmål, og både der og i andre sammenhænge har han benægtet at eje Salgado Capital.

Derimod beviser en række dokumenter ifølge anklagemyndigheden, at han faktisk kontrollerede Salgado, som var indregisteret på Comorerne, en øgruppe i Det Indiske Ocean øst for Afrika.

Selve straffesagen mod den 53-årige ventes at blive behandlet fra oktober til december. Onsdagens retsmøde drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for varetægtsfængsling frem til dommen.