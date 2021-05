Sagen er slut: To års fængsel til reality-deltager

En 33-årig tidligere reality-deltager er dømt for grov vold og for at efterlade en teenager i hjælpeløs tilstand

Sagen om 15-årige Mathis Matthiassens forfærdelige død sidste år er slut.

Hverken statsadvokaten eller forsvarer Karina Skou vil forsøge at få sagen indbragt for Højesteret. Dermed står de to års fængsel, som tidligere realitydeltager Jens Kristensen blev idømt i landsretten, ved magt.

Mathis Sheraton Matthiassen blev kun 15 år. Privatfoto

- Vi har ikke fundet tilstrækkelig grundlag til at bede Procesbevillingsnævnet om at kigge på den, så sagen slutter her for vores vedkommende, siger senioranklager Emil Stenbygaard fra Statsadvokaturen i Viborg.

Den 33-årige mand blev dels dømt for grov vold mod Mathis Matthiassen under et seksuelt møde ved blandt andet at udsætte ham for kvælning med et hundehalsbånd, dels for at efterlade drengen i hjælpeløs tilstand på en øde parkeringsplads ved Hørby Stadion i Nordjylland, hvor Mathis var stort set sikker på ikke at få hjælp.

På asfalten liggende på ryggen uden sko på få hundrede meter fra sit hjem blev den 15-årige fundet død ved ottetiden om morgenen 28. marts 2020.

Jens Kristensen, der tidligere hed Porsmose til mellemnavn, blev i byretten idømt tre års fængsel og blev også kendt skyldig i at bringe Mathis Matthiassen i en hjælpeløs tilstand ved blandt andet at give den mindreårige stoffet mdma. Det forhold blev den tidligere realitydeltager imidlertid frikendt for i landsretten, som altså også barberede et år af straffen.

Det betød, at Jens Kristensen, som har siddet varetægtsfængslet i lidt mere end et år, kunne gå fra Vestre Landsret i Aalborg som en fri mand. Det medførte tumultagtige scener foran retten, hvor pårørende til Mathis Matthiassen råbte 'børnemorder' efter den dømte.

Følelserne tog overhånd for Mathis' pårørende efter Vestre Landsrets dom. Foto: René Schütze

Det er op til Kriminalforsorgen at indkalde den dømte til afsoning af resten af straffen.