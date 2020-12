Said Mansours dødsdom omstødt

OVERBLIK: Said Mansour og hans kriminelle løbebane

Dansk-marokkaneren Said Mansour er kendt som "Boghandleren fra Brønshøj" og er vant til stor opmærksomhed fra politiet og efterretningstjenesten.

* Han er født i 1960 i Marokko og kom til Danmark i 1983, hvor han blev familiesammenført med sin søster.

* Året efter blev han gift med en dansk kvinde, som han fik fire børn med. Hun konverterede senere til islam, men ægteskabet holdt ikke. Mansour fik dansk statsborgerskab i 1988.

Her følger et overblik over hans kriminelle løbebane:

* 1995: Mansour er under mistanke for at planlægge terror mod FN-topmødet i København. Han bliver anholdt, men alle sigtelser droppes.

* 2004: Mansour idømmes tre måneders ubetinget fængsel for våbenbesiddelse og hæleri. PET ransager Mansours hjem og konfiskerer et større parti videofilm, taler og sange, der opfordrer til hellig krig.

* 2005: Politiet ransager atter Mansours hjem og konfiskerer mere materiale med taler af al-Qaeda-lederne Abu Musab al-Zarqawi og Abu Qutada. Politiet finder over 3000 cd'er, hvoraf en tredjedel er med yderliggående islamistisk indhold. Mansour anholdes, sigtes og varetægtsfængsles for at opfordre til terror.

* 2007: Mansour idømmes tre år og seks måneders fængsel ved Københavns Byret. Mens han sidder i fængslet og venter på dommen, har han telefonisk og skriftlig kontakt til de fire terrortiltalte i Glostrup-sagen.

* 2009: Mansour løslades.

* 2014: Mansour idømmes i Retten på Frederiksberg fire års fængsel for opfordring til terrorisme og hellig krig. Retten lader Mansour beholde dansk statsborgerskab

* 2015: Østre Landsret stadfæster byretsdommen, hvad skyld og straf angår. Men landsretten strammer skruen og tager statsborgerskabet fra Mansour og udviser ham af landet for bestandig. Mansour får tilladelse til at indbringe spørgsmål om statsborgerskab og udvisning for Højesteret.

* 2016: Højesteret stadfæster landsretsdommen. Mansour er ikke længere dansk statsborger, og han skal udvises af Danmark for altid.