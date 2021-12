Salgssteder politianmeldes

I december har Sikkerhedsstyrelsen besøgt flere salgssteder for at tjekke, om der er blevet solgt fyrværkeri efter de gældende regler.

Samlet er der fundet 50 overtrædelser, som vil blive politianmeldt. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fra 15. december har det været tilladt at sælge fyrværkeri. Siden har ansatte fra Sikkerhedsstyrelsen besøgt 269 salgssteder for at kontrollere, om det fyrværkeri, der er blevet solgt, har levet op til reglerne.

33 steder er der fundet fyrværkeri, som ikke var i overensstemmelse med de danske regler, og sammenlagt er der registreret 50 overtrædelser, som vil blive politianmeldt.

På 22 salgssteder har kontrollen afsløret, at der var fyrværkeri til salg, selv om der tidligere er blevet stoppet for salget.

- Det viser, at det fortsat er vigtigt, at vi fører tilsyn med det fyrværkeri, der sættes til salg, siger produktchef Kirstine Gottlieb fra Sikkerhedsstyrelsen.

- I Sikkerhedsstyrelsen har vi til opgave at holde øje med, at der ikke sælges fyrværkeri, som ikke er sikkert.

- Og når salget er blevet stoppet for en fyrværkeriartikel, er det af hensyn til forbrugernes sikkerhed, siger hun i pressemeddelelsen.

25 overtrædelser drejer sig om fyrværkeri, der ikke har været CE-mærket, som det er et krav for alt fyrværkeri, der sælges til danske forbrugere.

Her har der først og fremmest været tale om mindre fyrværkeri som hundepropper, stjernekastere og bordbomber.

Derudover er der enkelte steder fundet fyrværkeri uden dansk mærkning, som der er krav om.

- Samlet set har vi gennemført lidt flere tilsyn end sidste nytår, men vi har konstateret en del færre overtrædelser af reglerne hos forhandlerne.

- Det glæder jeg mig over, for af hensyn til sikkerheden både hos dem, der tænder fyrværkeriet og dem, der kigger på, er det afgørende, at det fyrværkeri, der sælges, lever op til reglerne, siger Kirstine Gottlieb.

I Danmark er det kun tilladt at bruge fyrværkeri i perioden fra 27. december til og med 1. januar.