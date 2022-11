Krimi ... 7. nov. 2022 kl. 21:51 Gem artikel Gemt artikel

Sammenstød på motorvej: Bilist kørt på sygehuset

Mandag aften er to personbiler kørt sammen på Hirtshalsmotorvejen. Den ene bilist er kørt på sygehuset, efter at have været fastklemt, oplyser Nordjyllands Politi