Samsam-sagen: PET-medarbejder vender på en tallerken

En tidligere ansat i Politiets Efterretningstjeneste (PET) har trukket sin tilståelse tilbage i en sag, hvor han er sigtet for at lække oplysninger om den påståede agent Ahmed Samsam.

Det skriver Politiken.

Ifølge avisens oplysninger var den nu 63-årige tidligere PET-ansatte Ahmed Samsams såkaldte kildefører.

Anklagemyndigheden bekræfter over for Politiken, at sagen er blevet tilbagekaldt fra retten.

- Den sigtedes forsvarer har meddelt anklagemyndigheden, at sagen ikke længere kan fremmes som tilståelsessag (...) Anklagemyndigheden har derfor tilbagekaldt sagen fra retten med henblik på overvejelse af tiltalespørgsmålet, skriver anklagemyndigheden.

I slutningen af juni afviste Højesteret anklagemyndighedens ønske om, at sagen mod den 63-årige skulle føres for lukkede døre.

Sagen stod derfor til, som udgangspunkt at skulle føres for åbne døre med adgang for pressen og offentligheden.

Den i dag 63-årige tidligere PET-ansatte er sigtet for brud på tavshedspligten ved at røbe fortrolige oplysninger. Der er ikke rejst sigtelse efter den mere alvorlige paragraf om landsforræderi.

Det er ikke meldt offentligt ud, hvad den 63-årige skulle have røbet til pressen. Men ifølge flere medier er han sigtet for at videregive fortrolige oplysninger om Ahmed Samsam.

Ahmed Samsam fik en terrordom i Spanien i 2018 og afsoner lige nu resten af dommen i Danmark. Han er dømt for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Selv påstår Ahmed Samsam, at han var hvervet som agent af de danske efterretningstjenester. Han erkender, at han rejste til Syrien i 2013 og 2014.

Ifølge Politikens oplysninger mener den 63-årige, at PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har svigtet Ahmed Samsam ved ikke at fortælle de spanske domstole, at han var en dansk agent.