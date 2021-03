Sandberg afluret: Jeg vil se hende i øjnene

En nu fyret sygeplejerske ventes at tilstå at have snaget i 215 personers patientoplysninger - herunder eks-rockerens

- For første gang i mit liv er jeg ærgerlig over, at jeg ikke er blevet indkaldt til retten.

Sådan siger eks-rockeren Brian Sandberg, efter det står klart, at den sygeplejerske, der blandt andet er sigtet for at have luret i hans patientjournaler, ventes at tilstå i en sag uden vidner.

Brian Sandberg har været igennem et voldsomt kræftforløb, og derfor føles det ekstremt grænseoverskridende, at en tilfældig kvinde tilsyneladende har snaget i hans journal alene for nysgerrighedens skyld, mens hun var på arbejde som sygeplejerske.

- Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, at det er spændende at stalke nogle kendte mennesker, men her er det gået over stregen, siger han og fortsætter:

- Det er kun mig, mine læger og mine nære, der skal vide, hvad der er pillet ved i min krop, og det har jeg det virkelig stramt med, at hun har snaget i. Det gør man bare ikke, siger han.

Brian Sandberg troede ikke sine egne øjne, da han i første omgang blev orienteret om, at der var snaget i hans patientjournal. Foto: Aleksander Klug

Brian Sandberg har fået et brev i sin e-Boks, hvor anklagemyndigheden oplyser, at de har besluttet at føre en sag.

Den sigtedes forsvarer Michael Juul Eriksen har ingen kommentarer til sagen p.t.

Sagens anklager Anders Larsson oplyser, at retsmødebegæringen endnu ikke er forkyndt for den sigtede, og han kan derfor ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

Eks-rockeren har helt sikkert tænkt sig at møde op i retten.

- Jeg vil se det menneske i øjnene, der har siddet og rodet i min sygdom. Hvis jeg ikke havde haft en sygdom de seneste seks år, så tror jeg faktisk, at jeg havde været ligeglad. Men det her er for grænseoverskridende for mig. Så den bliver fulgt til dørs, siger han.

Her er brevet, hvor Brian Sandberg som forurettet bliver orienteret om sagens gang.

Brian Sandberg fik i juli sidste år et brev fra Region Hovedstaden, hvor det fremgik, at der er foretaget opslag ad flere omgange. Senest i april 2019.

'Det betyder, at medarbejderen har haft adgang til stam- og helbredsoplysninger registreret om dig i din patientjournal. Patientjournalen indeholder oplysninger om dine behandlingsforløb på regionens hospitaler,' står der.

Brian Sandberg har været igennem et sygdomsforløb siden 2015, hvor han fik konstateret modermærkekræft skjult under en stor HA-tatovering på ryggen, som han fik dækket i forbindelse med sin exit.

Siden har der været op- og nedture, men ved den seneste skanning blev han erklæret sygdomsfri.

Derudover har Brian Sandberg også gang i flere projekter. Blandt andet har han netop underskrevet en ny tv-kontrakt. Han må dog endnu ikke fortælle, hvad det handler om.

Tjek selv: Bliver dine oplysninger afluret Du kan nemt finde ud af, om nogen har snaget i dine sundhedsoplysninger uden gyldig grund. Under ’Log’ på din profil på sundhed.dk kan du se navnene på alle, der har foretaget opslag i din journal, og anmelde det, hvis du har mistanke om misbrug. Noget tyder dog på, at det ikke er alle borgere, der er opmærksomme på denne mulighed. Det fortæller Morten Elbæk Petersen, direktør for sundhed.dk. Mens sundhed.dk-platformen har hele 4 mio. besøg hver måned, er der kun knap 75.000 opslag på ’log’ i samme tidsrum. – Så det er jo forsvindende lidt, siger direktøren. Han opfordrer til, at man bruger redskabet og dermed er med til at holde øje med, at alting går rigtigt til. For der er en risiko for, at der sker misbrug, når det er levende mennesker, der bruger systemerne. – Men pointen er, at det bliver opdaget. Man sætter sig digitale spor. Og de forsvinder ikke, siger direktøren og fortsætter: – Det er en sikkerhed, som faktisk er større, end da du i gamle dage kunne liste en papirjournal op af kælderen og liste den ned igen, uden at nogen så det. Der bliver gennemført stikprøvekontrol af opslag i din journal, og kontrolsystemet opfatter som udgangspunkt alle opslag fra sundhedsfaglige i patienters sundhedsdata som ’suspekte’, indtil en relation er fastslået. Den sundhedsfaglige, der slår op i dine data skal altså bevise, at vedkommende har en relation til dig. Eksempel er din praktiserende læge eller speciallæge, der har tilset dig på et hospital. I løbet af det sidst år har det været 63 henvendelser fra borgere, der havde mistanke om noget suspekt. Typisk viser det sig dog, at der eksempelvis er tale om en vagtlæge, der har slået op på Fælles Medicinkort, som borgeren ikke lige kune huske. Vis mere Luk

