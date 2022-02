Sandberg fortryder rockerliv

Igennem mange år var Brian Sandberg en del af rockerverdenen. Først i to omgange i Hells Angels, og efterfølgende i Bandidos.

Efterfølgende har han gentagne gange i både artikler og tv-programmer afsværget livet som rocker. Men det helt store spørgsmål, om han fortrød sine mange år som del af omtalte miljø, har han ikke ønsket at svare fuldstændig rent på.

I et nyt program, 'Mit liv som gangster', der sendes onsdag aften på Discovery, går man igen Sandberg på klingen:

- Hvis du kigger tilbage på de mål, du havde med i dit liv i din barndom, har du så nået dem, lyder et spørgsmål i programmet.

- Dem, jeg er stolt af eller ikke stolt af, svarer eksrockeren.

- Begge dele.

- Jeg har nået 3. dan i taekwondo. Det er jeg meget stolt af. Så har jeg været soldat, og det er jeg også stolt af. Men så hopper kæden af, og jeg ryger i fængsel, og jeg laver noget, jeg ikke er stolt af.

- Resten af den her historie har været én lang dum tur med en masse bump på vejen. I de sidste seks år har jeg taget skeen i den anden hånd og kæmpet mig tilbage for at finde nøglen ud til samfundet.

Brian Sandberg var blandt HA'erne i den store rockersag, hvor de blandt andet var tiltalt for en række drabsforsøg. Foto: Mikkel Tariq Khan

Har holdt politiet beskæftiget

- Hvis du så kigger tilbage på de drømme, du havde som barn, hvor du ville være politi- eller brandmand, og holder det op imod det liv, du så har levet, hvad tænker du så?

- At jeg satanedeme godt nok har fået beskæftiget politifolk og brandmænd og andre i systemet, svarer Brian Sandberg med et skævt grin.

- Men jeg har ikke opnået min drøm, tilføjer han.

- Det er godt seks år siden, at du forlod miljøet. Du har ikke ikke tidligere direkte fortrudt de mange års rockerliv. Hvorfor så nu?

- Jeg tror, at det er vigtigt, når man ser tilbage på sit liv, også at være ærlig over for sig selv. Det kunne mange lære af, siger Brian Sandberg til Ekstra Bladet.

Brian Sandberg nåede også at være en del af Bandidos. Foto: Kenneth Meyer

Bundærlig

- Hvis man nu er bundærlig, og det er jeg nu, så ville jeg efter min kræftsygdom og refleksion over de mange år i et miljø, hvor jeg har været i krig flere gange og har siddet i fængsel i alt for mange år, sige det hele. Jeg har helt sikkert fortrudt den livsstil, jeg valgte, fortæller han endvidere til avisen.

- Hvis jeg ligesom havde vidst de ting, jeg ved nu, så havde jeg helt sikkert taget en anden vej, som jeg ser min søn gøre, siger han og uddyber:

- Jeg kan kun være stolt over at se min søn gå den vej, som alle unge burde gå. Uddannelse og fast arbejde uden at skulle tænke over at blive anholdt og sat bag tremmer eller i værste fald blive slået ihjel pga en konflikt mellem to parter. På ubestemt tid. Det er ikke et liv, som er glamourøst.