Sandberg kan ånde lettet op

Den tidligere rocker Brian Sandbergs liv har været en rutschebane-tur de seneste syv år, hvor han har kæmpet med modermærkekræft, der skiftevis er blevet slået ned og kommet tilbage.

Han fik konstateret modermærkekræft i 2015 i et modermærke, der var skjult under en kæmpe Hells Angels-tatovering, der var dækket over med sort blæk, efter han røg ud af klubben.

To år senere måtte han igennem en operation, fordi kræften havde spredt sig til lungen. og i 2018 fandt lægerne så endnu et melanom på lungen, der sad så tæt på brystvæggen, så det ikke kunne opereres væk.

Til gengæld reagerede Brian Sandberg så godt på behandling med immunterapi, at kræften var væk efter et halvt år.

Annonce:

I maj i år blev han så endnu engang slået hjem, da lægerne fandt en metastase, da han skulle igennem en kikkertundersøgelse for et muligt mavesår. Og derfor har han de seneste seks måneder atter været i gang med en immunterapi-kur.

Her ses Brian Sandberg med tatoveringen, der endte med at dække det syge modermærke, der startede hans kræft-mareridt. Privatfoto

Sådan ser tatoveringen ud i dag. Foto: Per Rasmussen

Da Ekstra Bladet mandag fanger ham, er han på vej til Herlev Hospital for at få den andensidste dobbeltkur.

Men han har allerede fået positive nyheder.

- Skanningen viser, at kræften er væk. Nu skal jeg bare skannes sidst i februar, og hvis alt er godt der, så er jeg færdig med behandlingen, siger Brian Sandberg, der har brugt tiden, mens han har været i behandling, på at skrive en bog om sit liv i bad standing, der udkommer til februar.

Her er det netop den overmalede tatovering, der er blikfang på coveret.

Brian Sandbergs nyeste bog kommer til at handle om hans liv, efter han røg i bad standing. Foto: People's

Brian Sandberg har selv ledt med lys og lygte efter positive nyheder om kræftramte, mens han selv har kæmpet mod sygdommen. Derfor synes han, at det er vigtigt også at dele, når det går godt.

Annonce:

Selvom immunterapi-behandlingen gør ham 'træt ad helvede til', og han også har haft noget synkebesvær på bagkant af behandlingen, så gør det ham tryg, at der tilsyneladende er en behandling, der virker for ham, hvis kræften skulle komme tilbage igen.

- Kommer det igen, så ved jeg, at de har noget, der virker. Det gør mig lidt mere rolig, uden at jinxe det, at jeg har set, at det virker, siger han.

Brian Sandberg har på forsiden af halsen fået en ny tatovering, hvor der står 'Blessed'.

- For jeg føler virkelig, at jeg har fået en chance mere, har han forklaret.

Brian Sandberg har været åben om sin sygdom. Men alligevel rystede det ham, da han for to år siden fik et brev om, at en sygeplejerske ulovligt havde været inde og snage i hans elektroniske patientjournal.

Her har hun nysgerrigt kunnet læse blandt andet dybt personfølsomme oplysninger om det alvorlige kræftforløb, som den tidligere toprocker har været igennem

Annonce:

Hun ventes at tilstå i sagen, hvor hun ifølge sigtelsen ulovligt har snaget i 215 patienters, herunder flere kendtes, elektroniske journaler over en periode på to et halvt år fraset en periode på to en halv måned, hvor hun var sygemeldt.

Den sag skulle have været for retten i september, men blev udsat på grund af en fejl fra rettens side.

Ekstra Bladet har tidligere talt grundigt med Brian Sandberg i forbindelse med hans kræftsygdom. Her svarer han blandt andet på, om han har følt det som karma, at kræften var skjult bag hans rockertatovering, og fortæller, at han kun har en rockertatovering tilbage på kroppen.

I 2019 fortalte han, hvordan hans liv så ud nu - fra rocker til førtidspensionist.

Symptomer du ikke må overse: Sådan opdager du modermærkekræft

Sådan blev Sandberg narkohaj i Slagelse