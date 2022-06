Sandberg: 'Satans lorte kræft!'

Den tidligere toprocker fortæller, at han er ramt af ny metastase. Han fortæller, at han føler sig slået tilbage til start med sin modermærkekræft - læs også, hvordan du selv kan opdage modermærkekræft

Ekstra Bladet

Den tidligere rocker i Hells Angels og Bandidos, Brian Sandberg, troede egentlig, at han var sluppet for den sygdom, der har været hans uvelkomne passager i en årrække.

Lige siden han begyndte at bløde fra et modermærke på ryggen, der var skjult under en kæmpe Hells Angels-tatovering, der var dækket over med sort blæk, efter han røg ud af klubben.