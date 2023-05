Krimi ... 26. maj. 2023 kl. 05:13 Gem artikel Gemt artikel

Sandberg: Vi skal vide hvad du sidder for

- Han valgte at gå ned i træningslokalet i Vridsløselille foran en hel flok HA'ere. Og det var ligesom fremme i alle medier, hvad han sad for. Der gik ikke fem minutter, så blev han overdynget med slag og stænger i hovedet. Han fik sådan en røvfuld, at han var tæt på at dø