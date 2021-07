Sandstorm forårsager dødeligt harmonikasammenstød i Utah

Otte mennesker blev dræbt, fire af dem børn, i et harmonikasammenstød med 22 køretøjer på en motorvej i den amerikanske delstat Utah i weekenden.

Ulykken indtraf, da bilister ikke kunne se noget på grund af en sandstorm.

Det oplyser politiet mandag lokal tid.

Ti kvæstede blev bragt til hospitaler i området. Tre af dem er i kritisk tilstand, oplyser myndighederne.

Harmonikasammenstødet opstod søndag eftermiddag lokal tid på Interstate 15 i Millard County.

De otte dræbte var fra tre forskellige køretøjer, oplyser færdselspolitiet i Utah i en erklæring.

De dræbte inkluderer en 15-årig fra Arizona, som var passager i en Cadillac, såvel som tre andre børn på henholdsvis to, seks og 12 år.

De tre yngste børn sad i samme bil som to voksne familiemedlemmer, der også blev dræbt.

Også et par fra Utah mistede livet.

Tragedien udfoldede sig, da flere mindre sammenstød blokerede trafikken på motorvejen, efter at en kraftig vind blæste en støvsky ind over kørebanen og nedsatte synet for bilister.

Det skete cirka 240 kilometer sydvest for delstatshovedstaden Salt Lake City.

Det var en lastbil med en sættevogn, som kørte op i en forankørende pickup, der udløste den dødbringende kædereaktion, oplyser politiet.

- De mest alvorlige sammenstød skete bag lastbilen, hvor to køretøjer kom i klemme under sættevognen, oplyser færdselspolitiet i en erklæring.

- De lader til at være blevet ramt bagfra af pickuppen, tilføjes det.

Billeder fra stedet viser en lang række af forulykkede biler og lastvogne langs motorvejen.