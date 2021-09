Sandwichbar røvet af pistol-mand

Politiet er ved at efterforske et væbnet røveri mod sandwichbaren Good Food Copenhagen

Der er netop begået væbnet røveri mod sandwichbaren Good Food Copenhagen i Frederiksborggade 29 i København.

Det oplyser Københavns Politis vagtchef, Henrik Stormer, over for Ekstra Bladet.

Anmeldelsen løb ind klokken 11:11 onsdag, om at en enkelt gerningsmand havde begået røveri mod sandwichbaren.

En efterforskningsleder fra Københavns Politi er nu på gerningsstedet og gennemgår bevismaterialet.

Ejeren af sandwichbaren, Nadeem Sharif, oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke selv var i sandwichbaren, da røveriet skete. Han fortæller, at det var to af hans medarbejdere, der blev truet af en gerningsmand, som løb afsted med en sum penge.

Politiet har efterforsket sagen og efterlyser nu denne mand for røveriet mod sandwichbaren. Han efterlyses også for et røveriforsøg mod en forretning i Rømersgade klokken 11:20.

Han beskrives som en ung mand, cirka 16-18 år, omkring 160-170 centimeter høj, lys i huden, taler dansk, iført sort jakke, sorte bukser og sorte sko.

Man kan kontakte Københavns Politi på 1-1-4, hvis man har set den unge mand.