Sanjay Shah er alligevel ikke løsladt mod kaution i Dubai

Først var Sanjay Shah blevet løsladt mod kaution. Og så var han ikke alligevel.

Shahs forsvarsadvokat i sagen om, hvorvidt han skal udleveres fra Dubai til Danmark, er vendt på tallerken.

Det skriver Børsen.

Samme melding kommer fra Sanjay Shahs talsmand, Jack Irvine.

- Sanjay Shah er ikke løsladt mod kaution, siger han.

Tidligere onsdag fortalte forsvarsadvokaten i Dubai, Ali Al Zarooni, ellers, at Sanjay Shah havde ret til at blive løsladt mod kaution, og at det var blevet godkendt af dommerne i udleveringssagen.

Børsen skrev desuden, at avisen er i besiddelse af et billede, der skulle bekræfte løsladelsen. Her står Shah angiveligt sammen med sin hustru og drikker champagne og fejrer valentinsdag.

Shahs danske advokat, Kåre Pihlmann, fortalte tidligere, at han ikke kunne bekræfte løsladelsen. Han havde kun har hørt om det i medierne, fortalte han.

Sanjay Shah har siden 31. maj sidste år været fængslet i Dubai på baggrund af en anmodning fra danske myndigheder, der ønsker ham udleveret til en kommende retssag.

Det er meningen, at udbyttesagen skal behandles ved Retten i Glostrup i august i år.

Sanjay Shah er hovedmistænkt i en sag, der er blevet kendt som udbyttesagen. Her er han tiltalt for at have svindlet den danske stat for ni milliarder kroner. Ud over det er også hans forretningspartner, Anthony Mark Patterson, tiltalt.

8. februar besluttede Østre Landsret at opretholde en arrestordre mod Shah og fastholde kendelsen om, at der er grundlag for at fængsle briten, hvis han kommer til Danmark.

Forud for det har en domstol i Dubai bestemt, at Sanjay Shah godt kan udleveres, men den afgørelse er anket til en højere retsinstans og er dermed ikke endelig.

Hans advokater har tidligere hævdet, at han har siddet under så dårlige forhold i fængslet, at det har krænket de europæiske menneskerettigheder om, at ingen må udsættes for tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.