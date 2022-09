Sanjay Shah får besked om udlevering til Danmark om en uge

I løbet af et retsmøde mandag ved en domstol i Dubai er argumenterne for og imod at udlevere den svindeltiltalte Sanjay Shah blevet vendt og fremlagt.

Konklusionen lader dog vente på sig. Først på et retsmøde om en uge, vil domstolen afsige kendelse om, hvorvidt Sanjay Shah skal sættes på et fly til Danmark, eller om han får lov at blive i Dubai.

Det skriver nyhedsbureauet AP mandag.

Retsmødet foregik for lukkede døre, men Shahs advokat Ali al-Zarooni oplyser til AP, at han brugte sin taletid på at forsøge at overbevise sagens tre dommere om, at Shah ikke skal udleveres til de danske myndigheder.

I Danmark venter en retssag mod Sanjay Shah. Han er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner.

Det skal være sket ved, at selskaber søgte om refusion af udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.

Annonce:

Sanjay Shah nægter sig skyldig og har udtalt til Børsen, at han benyttede et hul i loven.

Sanjay Shah blev anholdt for tre måneder siden i Dubai, hvor han bor i en villa på en kunstig palmeø.

Selv hvis det i forbindelse med retsmødet mandag den 12. september bliver besluttet, at han kan udleveres til Danmark, kan processen trække ud.

- Når der afsiges kendelse i sagen, vil det for både anklagemyndigheden i De Forenede Arabiske Emirater og Sanjay Shah være muligt at appellere kendelsen inden for 30 dage.

- Sagen vil i givet fald derefter blive behandlet i sidste retsinstans, hvor afgørelsen vil være endelig. Den konkrete tidshorisont for dette forløb kendes ikke, har Udenrigsministeriet tidligere oplyst til Ritzau.

Det var tilbage i 2015, at det blev opdaget, at de danske skattemyndigheder var blevet snydt for milliarder.

Arbejdet med at få Sanjay Shah til Danmark har varet i flere år.