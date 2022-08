Sanjay Shah-sag udskudt

DUBAI (Ekstra Bladet): Den mistænkte hovedbagmand bag gigantisk dansk svindelsag, Sanjay Shah, slipper foreløbig for at blive udleveret til Danmark.

Sagen mod ham, der skulle finde sted mandag i Dubai, er således blevet udsat frem til 5. september.

Det skyldes, at hans advokater har fremlagt nye bevismaterialer, som retten skal tage stilling til.

Danmark kræver udlevering

Danmark kræver den 51-årige britiske forretningsmand udleveret for at kunne retsforfølge ham for hans rolle i sagen.

Men før det kan blive en realitet, skal De Forenede Arabiske Emirater anerkende, at svindelsagen, der har kostet den danske stat milliarder, også er ulovligt i landet.

- Det er en kompliceret sag, så der skal nok bruges noget krudt på at overbevise retten i Emiraterne om, at grundlaget for udlevering er i orden, sagde Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet på Københavns Universitet, til Ritzau i juni.

Sagen mod Sanjay Shah er udskudt. Privatfoto.

Svindel for 12,7 milliarder

Sanjay Shah er tiltalt i en sag om svindel med udbytteskat, hvor der blev svindlet for 12,7 milliarder danske kroner.

Svindlen blev opdaget tilbage i 2015, og i januar 2021 rejste anklagemyndigheden i Danmark tiltale mod ham for at have bedraget for omkring 9,7 milliarder danske kroner.

Han skal have fået mindst 80 procent af milliarderne selv.

Aftale om udlevering

Indtil for nylig har Danmark og Emiraterne ikke haft nogen aftale om udlevering af personer til retsforfølgelse.

Men i marts var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) i den emiratiske hovedstad, Abu Dhabi. Her underskrev han en aftale, der indebærer, at lande kan udlevere eftersøgte kriminelle til hinanden.

3. juni kom det frem, at Sanjay Shah var blevet anholdt i landet, og de danske myndigheder forsøger nu at få ham udleveret.

