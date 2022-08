Sanjay Shah undslap udlevering

Den britiske rigmand Sanjay Shah fik udsat sin udlevering til retsforfølgelse i Danmark. Her er han tiltalt for bedrageri for ni milliarder skattekroner

DUBAI (Ekstra Bladet): Udlevering, milliarder og mange år i fængsel er på spil i retssal 20 i retten i Dubai.

Under et billede af landets hersker sheik Mohammed bin Rashid ligger en brun hammer klar til at effektuere rettens kendelser.

Retslokalet er stort med omkring 20 bænkerækker til tilhørere og et podium til dommerne. Væggene er hvide, men ellers er alt holdt i mørkebrunt træ.

Et højt råb fra en retsbetjent får de omkring 50 mennesker til at rejse sig for de tre dommere, der kommer ind. De er klædt i traditionel arabisk klædedragt bestående af hvid kjortel med hovedtørklæde holdt på plads af to sorte ringe. Alle får lov at sætte sig, og dagens sager kan tage deres begyndelse.

Svindel for ni milliarder

Den britiske statsborger Sanjay Shah er ved byretten i Glostrup tiltalt for sin rolle, i det enorme svindelkompleks kaldet udbytteskat-sagen.

Her er han sammen med flere medskyldige mistænkt for at have svindlet den danske stat for over ni milliarder kroner.

Siden svindlen har fundet sted, har Sanjay Shah boet i Dubai, og derfor skal den lokale domstol nu tage stilling til, om han kan udleveres til retsforfølgelse i Danmark.

Sanjay Shah blev anholdt af lokalt politi i Dubai tirsdag 31. maj og har siddet varetægtsfængslet siden. Privatfoto.

Udsat

Inden Shahs sag kommer for, skal de tre dommere afsige kendelser i en række mindre juridiske tvister. Hen på formiddagen kommer en voldtægtssag for dommerne, og alle andre bliver sendt ud af retslokalet. I modsætning til det danske retssystem, kan man i Dubai ikke protestere mod dørlukning.

De følgende sager kommer derfor også til at foregå for lukkede døre, og selv om medierne forsøger, er der heller ikke noget at gøre, da Sanjay Shahs tre advokater og juridiske hjælpere bliver kaldt ind.

11 minutter senere kommer de ud, og sagen er udsat til den 5. september. De er kommet med nyt bevismateriale, som retten skal tage stilling til, før de kan gå videre i det juridiske slagsmål om Sanjay Shahs udlevering til Danmark.

Sanjay Shah har boet i en villa på palmeøen Jumeirah i Dubai De Forenede Arabiske Emirater, til han blev anholdt. Arkivfoto: Kamran Jebreili/Ritzau Scanpix

Lukket handelskredsløb

Den 51-årige forretningsmand har ifølge den danske anklagemyndighed franarret den danske stat de ni milliarder kroner ved uberettiget at have søgt og fået tilbagebetalt udbytteskat, han aldrig har betalt - for aktier han aldrig har ejet.

Sagen så dagens lys i 2015, hvor Skat fortalte om den enorme svindel med uberettiget tilbagebetalt skat på aktieudbytter.

Britiske Sanja Shah er hele tiden blevet betegnet som hovedmistænkt og er tiltalt for personligt at have tilegnet 7,2 milliarder af de danske skattekroner. Briten Anthony Mark Patterson er tiltalt for medskyldighed i Shahs grove bedrageri.

Selve svindel-karussellen bestod groft sagt af et lukket handelsskredsløb, skabt af Shah og hans formodede medskyldige.

Her fremgik det, at en lang række selskaber handlede aktier med hinanden, som havde ret til udbytte. Shahs selskaber udstedte herefter 3.239 udbyttenotaer, hvor det urigtigt fremgik, at investorerne i kraft af deres ejerskab af aktierne havde betalt 27 procent i dansk udbytteskat.

Da det primært var amerikanske og oversøiske selskaber, havde de krav på at få de penge retur, og derfor endte de ansatte i Skat med at udbetale dem de astronomiske beløb. Det fremgår af anklageskriftet fra Statsadvokaten mod de to britiske mænd.

Sanjay Shah er tiltalt for bedrageri for over ni milliarder skattekroner. Arkivfoto.

Danske retssystem er klar til Shah

To amerikanere er også mistænkt for at have været involveret i udbetalinger for over fire milliarder kroner.

Sanjay Shah blev anholdt af lokalt politi tirsdag 31. maj og har siddet varetægtsfængslet siden. Næste retsmøde i sagen er den 5. september.

Kommer udleveringen igennem, er der allerede berammet retsmøder ved retten i Glostrup. De har skrevet 60 retsmøder ind, der står til at begynde den 4. oktober. Dommen ventes i foråret 2023.