Satte ild til coronahotel

Over 100 mennesker måtte evakueres fra et hotel i Cairns, hvor de var i coronaisolation

En australsk kvinde er blevet sigtet for at have sat ild til et coronahotel i Cairns, hvor hun og hendes børn var indkvarteret. Det skriver Reuters.

Den 31-årige kvinde havde været i coronaisolation på hotellet i et par dage, og ifølge politiet havde der i den periode været 'flere problemer' med kvinden, som var blevet håndteret løbende.

Branden, som raserede det meste af hotellets 11. sal, betød, at over 100 mennesker måtte evakueres og dermed bryde deres coronaisolation.

Brandvæsnet fik hurtigt branden på øverste etage af Pacific Hotel Cairns under kontrol, men forinden nåede over 100 mennesker at blive evakueret. Foto: Sarah Orton/Ritzau Scanpix

Hændelsen på Pacific Hotel skete, efter stemningen i flere byer i Australien de seneste dage er blevet mere og mere anstrengt. Det er sket som følge af nye coronarestriktioner og frygten for den nye omikronvariant, som lige nu spreder sig fra Sydafrika.

Den 31-årige kvinde blev anholdt efter branden, og hendes børn er i myndighedernes varetægt, skriver Reuters. Foruden brandstiftelse risikerer hun flere sigtelser, oplyser politiet uden at komme nærmere ind på hvilke.