Satte ild til sin ekskone under livestream: Nu er han henrettet

En domstol i Ngawa Tibetan og Qiang i Kina dømte en mand ved navn ​​Tang Lu skyldig i at have dræbt sin ekskone. Han blev dømt til døden.

Lørdag morgen oplyste domstolen i en erklæring, at henrettelsen havde fundet sted.

Det skriver The Guardian.

Tang Lu havde anket afgørelsen, men tabte anken i januar.

Satte ild til hende

I september 2020 satte Tang Lu ild til sin tidligere kone, mens hun livestreamede på det sociale medie Douyin - den kinesiske version af TikTok, der drives af samme selskab.

Politiet anholdt manden få dage efter nyheden om angrebet spredte sig.

Den 30-årige kvinde døde af sine kvæstelser et par uger senere.

På mediet gav kvinden, der her hed Lhamo, et indblik i sit liv. Hun var etnisk tibetansk og bar ofte traditionelt tibetansk tøj i videoerne.

Fokus på kvinders rettigheder

Det viste sig ifølge hendes søster, at Lhamo havde været udsat for vold i hjemmet i årevis fra eksmanden Tang Lu. Hun besluttede sig derfor at lade sig skille fra ham.

Sagen vakte fordømmelse og forargelse over hele Kina over den nød, som kvinder kan stå over for i voldelige ægteskaber.

Specielt efter den kinesiske præsident, Xi Jinping, holdt en tale til en FN-konference dagen efter, hvor han sagde, at beskyttelsen af ​​kvinders rettigheder 'skulle være en national forpligtelse'.

I perioden efter hendes død blev der oprettet kampagner, der skulle sætte fokus på og kræve love, der tillader ofre en automatisk skilsmisse.

Det skete blandt andet under hashtagget #LhamoAct.

Dog blev det hurtigt lukket ned af censorering.