Satudarah-boss anholdt

Efter at have været efterlyst i månedsvis er den 38-årige Jimmi Wallentin Andersson anholdt i Ishøj

Satudarah-rockeren Jimmi Wallentin Andersson er nu i politiets varetægt efter at have været efterlyst siden 9. maj.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at den 38-årige rocker-præsident har opholdt sig i udlandet inden, at han tirsdag aften blev anholdt af Københavns Politi på en adresse i Ishøj.

Han er mistænkt for at deltage i en brutal afpresning af en 32-årig mand fra Roskilde-området sammen med flere andre rockere i perioden 30. april til 4. maj.

Den 38-årige, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er præsident i Satudarahs West Area-afdeling i Haslev, bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde kort før middag, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet.

Læs også: Rockere i afpresningsdrama

- Jeg stikker dig ned

En anden Satudarah-rocker, en 30-årig mand, blev 5. maj fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet for sin rolle i afpresningen.

Ifølge retsbogen fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at politiet mistænker Jimmi Wallentin Andersson for, sammen med den 30-årige og to andre mænd, flere gange at have mødtes med offeret, som de mente skyldte penge.

Ved det sidste møde, inden at den 30-årige blev anholdt og Jimmi Wallentin Andersson flygtede, havde han ifølge politiet forlangt at det 32-årige offer skulle skaffe 200.000 kroner på under et døgn.

- Du skylder mig 200.000 kr. og jeg gider ikke diskutere det. Du har til i morgen kl. 16. Ellers kommer der 50.000 oveni. Hvis ikke du betaler, kommer jeg og voldtager din kone og slår din far ihjel, havde han ifølge sigtelsen truet, efterfulgt af: - Smut eller jeg stikker dig ned.

Endnu en rocker, en 27-årig mand, blev anholdt og varetægtsfængslet i starten af juni. Der er fortsat en uidentificeret gerningsmand på fri fod i sagen.

Læs mere om sagen og rocker-veteranen her