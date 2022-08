Satudarah-boss dømt for afpresning og voldtægtstrusler

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Afpresning og trusler mod en 32-årig mand fra Roskilde-området skal takseres med 9 måneders fængsel til den 38-årige Satudarah-boss Jimmi Wallentin Andersson og to rockerbrødre på 27 og 30 år.

Det har en domsmandsret netop afgjort ved Retten i Roskilde.

De var tiltalt - og er nu kendt skyldige i - at opsøge en 32-årig mand, som den ene tiltalte kendte, flere gange på en lille uges tid.

Det skete over den krypterede app Signal og ved to fysiske møder 30. april og 2. maj, inden politiet mødte op til endnu et aftalt møde 4. maj hvor rockerne regnede med, at de skulle mødes med sagens offer.

Her anholdt de den 30-årige af de nu dømte.

Kort efter valgte politiet efterlyse Jimmi Wallentin Andersson, der er præsident i Satudarahs West Area-afdeling i Haslev, med navn og billede. Han blev pågrebet i starten af juli.

Den tredje, en 27-årig rocker, der i retten havde sit lange krøllede hår samlet i en knold i nakken, blev anholdt i juni.

'Jeg voldtager din kone'

Ved mødet 2. maj, inden den 30-årige blev anholdt, og Jimmi Wallentin Andersson flygtede, havde rockerbossen ifølge dommen forlangt, at det 32-årige offer skulle skaffe 200.000 kroner på under et døgn.

- Du skylder mig 200.000 kr., og jeg gider ikke diskutere det. Du har til i morgen kl. 16. Ellers kommer der 50.000 oveni. Hvis ikke du betaler, kommer jeg og voldtager din kone og slår din far ihjel, havde han ifølge sigtelsen truet, efterfulgt af:

- Smut, eller jeg stikker dig ned.

De har alle nægtet sig skyldige, men på første retsdag torsdag kom Jimmi Wallentin Andersson med en alternativ forklaring på, hvorfor offeret havde valgt at politianmelde mændene.

- Jeg bollede hans kone, udtalte han om et muligt motiv.

Udtalelsen stod i skærende kontrast til offerets forklaring, der blev afgivet samme dag, og som retsformanden fredag sagde, at retten havde fundet troværdig.

Ydermere blev mændene dømt for at have afpresset manden i Satudarah-regi, hvilket skærpede straffen.

'Anklageren lyver'

Især den 27-årige mand, der ifølge afgørelsen havde været til stede til et af møderne med offeret iført Satudarah-trøje, var utilfreds med udfaldet.

- Jeg er fucking uskyldig jo. Anklageren sidder og lyver, råbte han mod tilhørerne, og kort efter begyndte Jimmi Wallentin Andersson at råbe henover salen til en navngiven betjent.

- Gider I lave lidt? Jeg får ikke mine breve? Han tilbageholder mine breve!, sagde han blandt andet, inden han fortalte sin advokat, at han ville klage.

Stemningen i retten blandt de tiltalte fredag var ellers let og sprudlende i pausen, før dommen faldt.

- Jeg glæder mig til at se, hvad du får i dom, fortalte en rocker i shorts med et stort smil til den 27-årige, inden de to sammen med resten af tilhørerne højlydt begyndte at erfaringsudveksle, hvorvidt Storstrøm Fængsel var anbefalelsesværdigt.

De valgte alle tre at tage betænkningstid.

