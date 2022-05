Satudarah-boss sigtet: - Jeg slår din far ihjel

Ekstra Bladet

– Smut eller jeg stikker dig ned, var ifølge politiet de sidste ord til en 32-årig mand, efter at hans to afpressere i Satudarah-T-shirts havde givet ham under et døgn til at skaffe 200.000 kroner. Hvis betalingen ikke faldt, truede en af klubbens præsidenter, den 38-årige Jimmi Wallentin Andersson, ifølge sigtelse med at voldtage offerets kone og slå hans far ihjel.