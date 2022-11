Satudarah i manifestation på Christiania

Politiet måtte trække stave og bruge peber mod 50 personer tilknyttet rockergruppen Satudarah for at forhindre dem i at komme frem til Pusher Street

Ekstra Bladet erfarer, at rockergruppen Satudarah onsdag aften ønskede at manifestere sig på fristaden - nærmere bestemt i Pusher Street.

Ifølge kilder skulle dette være et modsvar til Hells Angels' synlige tilstedeværelse i selvsamme gade dagen før.

Københavns Politi oplyser i dag på Twitter, at de i løbet af de seneste to dage har oplevet 'to utryghedsskabende manifestationer fra kriminelle grupperinger på Christiania'.

Politiet oplyser, at 'i går stødte en større gruppe på ca. 50 personer sammen med vores betjente'.

- Det lykkedes at afskære gruppen, så de ikke kunne fortsætte ind mod Pusher Street.

Politiet skriver desuden, at de er meget opmærksomme på den utryghed, som 'disse manifestationer skaber for borgerne på Christiania, og fortsætter vores tilstedeværelse og indsats mod den organiserede hashhandel'.

Vicepolitiinspektør Simon Hansen bekræfter, at politiet trak stave og brugte peberspray mod en større gruppe på ca. 50 personer onsdag aften. Han ønsker dog ikke at bekræfte Ekstra Bladets oplysninger om, at personerne havde relation til Satudarah.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan rockere og bander kæmper om magten i Pusher Street. Læs mere her.

