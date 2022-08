Rockerklubben viste muskler hen over weekenden, da de strømmede til Haslev. En af de fremmødte var en tidligere HA'er, der er dømt for dobbeltdrab

Rockerklubben Satudarah har haft vokseværk i Danmark de senere år og vurderes nu til at have flere medlemmer end Hells Angels og Bandidos til sammen. Kilder med indsigt i miljøet vurderede i efteråret, at der er op imod 300 tilknyttede i rockerklubben i Danmark alene.