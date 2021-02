Satudarah-rocker erkender næsten alt

Far til tre blev dræbt i kollision med vanvidsbilist, som trækker et spor af domme for hasarderet kørsel bag sig

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): I dag er han øjensynligt ædru. Det var han ifølge politiet ikke, da han torpederede en bilen, hvor en 46-årig familiefar sad bag rattet med to børn på bagsædet.

Mens børnene blev øjenvidner til deres fars død, stak den 27-årige berusede Satudarah-rocker stak af. Efter en stor politijagt, blev han pågrebet af en politihund, som satte tænderne i ham, da han forsøgte at undslippe.

Mandag morgen begyndte straffesagen mod rockeren, som nu har erkendt sig skyldig i stort set alle forhold, han er tiltalt for i den meningsløse sag om vanvidskørsel, uagtsomt manddrab, forsætlig fareforvoldelse og en stribe overtrædelser af færdselsloven.

Nægter spritkørsel

Siden anholdelsen har han nægtet sig skyldig, og han nægter sig stadig skyldig i spirituskørsel. Ifølge anklageren blev mandens promille tre timer efter kollisionen målt til 0,33.

Vanvidskørslen, der kostede den 46-årige far til tre livet og påførte et af børnene alvorlige kvæstelser, skete 2. oktober 2020 klokken 17.35 i Smørum.

Ford Fiestaen blev smadret af den tunge Audi, som ifølge tiltalen ramte den modkørende med 108 km/t. Den 46-årige far blev dræbt på stedet og hans børn på bagsædet kvæstet. Foto: Kenneth Meyer

Før rockeren, som kørte en Audi RS5 Coupe, smadrede ind i den hvide Ford Fiesta på Tværvej, havde han kørt vanvittigt over en længere strækning ad Frederikssundsvej og Tværvej.

På Frederikssundsvej mod øst kørte han mindst 183 km/t, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t. Han fortsatte ad Tværvej mod syd cirka en kilometer fra ulykkesstedet med en hastighed på mindst 155 km/t, hvor grænsen var 90 km/t.

Han er også tiltalt for at have udsat en modkørende bilist for livsfare, da han overhalede den pågældende

Den 27-årige Satudarah-rocker havde i øvrigt ikke kørekort, og det var ikke første gang, han havde kørt for stærkt. 1. maj sidste år blev han taget for at køre 118 km/t i Smørum, hvor grænsen var 70 km/t.

Han er tidligere dømt for hasarderet kørsel og kørsel uden førerret.

