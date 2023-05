Savner et punktum: - Han har snydt mig for min søn

Har du erfaringer med vanvidskørsel? Så hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Kontakt journalisten her.

Hvad skete der i sekunderne, op til at Magnus Buhl Hansen mistede livet, og Langebro natten til 23. juli 2019 blev lyst op af blå blink og projektører?

Det er et spørgsmål, som Magnus Buhl Hansens mor, Britta Buhl, havde håbet på, hun ville få svar på i december 2020.

Her skulle bilisten, der ifølge politiet ramte den 35-årige politimands bil med mindst 117 kilometer i timen i en 50 km/t.-zone, for retten.

Dukkede ikke op

Men snart fire år efter ulykken er der endnu ikke faldet nogen dom. Faktisk er sagen endnu ikke begyndt.

For da den på ulykkestidspunktet 25-årige formodede vanvidsbilist skulle møde i Københavns Byret, dukkede han ikke op.

I dag skriver vi april 2023, og den nu 29-årige mand er stadig ikke blevet stillet til ansvar for det, som anklagemyndigheden har tiltalt ham for:

At have forvoldt 35-årige Magnus Buhl Hansens død og sat en række andre menneskers liv i fare som følge af grov kådhed eller hensynsløshed under sin kørsel på Langebro en sommernat i 2019.

Magnus Buhl Hansen var gift. Han og hans kones førstefødte var to et halvt år, da Magnus døde. Hans kone var gravid med deres andet barn. Foto: Christer Holte

Savner et punktum

Efter den tiltalte i februar 2021 blev løsladt mod kaution efter en fængsling i Dubai, er der ikke sket yderligere i den udleveringssag, myndighederne igangsatte, da han blev anholdt.

Tilbage sidder Britta Buhl i det hjem i Ansager, som Magnus har været med til at sætte i stand, og som i mange år dannede ramme for gode stunder, når Magnus, hans søskende og Brittas mange børnebørn var på besøg.

Hun savner et punktum i sagen, og at den tiltalte endnu ikke er blevet stillet for en dommer frustrerer hende.

- Sagt på godt jysk: Det er træls. Helt ærligt, jeg synes, at det er træls og irriterende. Og jeg bliver vred, når jeg tænker på det, for jeg synes, at det er forfærdeligt at tænke på, at sådan en mand kan drive rundt med det danske retssystem.

Der sker ingenting

- Hvad ville det gøre for dig, at sagen kom for retten?

- Det er sådan noget med at få tingene sat på plads. Hvad er der faktuelt sket derude, og hvor mange var involveret? Og så få ham dømt og sige, at du må stå til ansvar for dine handlinger. I fire år har det kørt sådan her, hvor sagen bare ikke bliver afsluttet, og der ingenting sker.

- Man glemmer ikke et barn. Man lærer at leve med, at man mangler ham. Men hvis selve trafikuheldet, selve sagen, blev afsluttet, tror jeg, ville hjælpe på det. At det ligesom bliver færdigt, og man ikke skal spekulere mere på det.

- Efter så mange år kan man næsten ikke blive ved med at tro på, at han kommer hjem, og at man kører den retssag. Og så er det sådan, det må være, og så må jeg hvile i det, siger Britta Buhl. Foto: Christer Holte

Snydt for sin søn

Britta Buhl fortæller, hvordan hun igen blev mindet om sin søns død og den manglende afslutning på sagen, da hun i starten af april kunne læse i avisen, at den svindelmistænkte Sanjay Shah nu skal udleveres til Danmark fra Dubai.

Imens opholder den formodede vanvidsbilist, der var skyld i hendes søns død, sig der stadig.

- Man tænker kun på alle de milliarder, han (Sanjay Shah, red.) har snydt Danmark for. Man tænker ikke på, at der er en anden én, der har snydt mig for min søn.

