Savnet siden tirsdag: Har du set ham?

I tirsdags blev Knud Erik på 77 år efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Han var gået hjemmefra i området omkring Kirke-Hyllinge.

Torsdag er han fortsat savnet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Politiet har i løbet af onsdagen været i kontakt med Knud Eriks familie, som savner ham.

De har samtidig afsøgt to skovområder omkring Kirke-Hyllinge med flere politihunde, men uden held.

Samtidig er området omkring Hornsherred-området også blevet afsøgt på grund af tips fra borgere, men også uden held.

Politiet genoptog eftersøgningen i lokalområdet torsdag morgen.

Politiet beder alle, som mener at have set Knud Erik, der er cirka 180 cm og iført blå jakke og blå cowboy bukser, om at tage kontakt til dem på 46 35 14 48 eller 114.