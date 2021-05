Scandinavian Stars forsikringsforhold skal undersøges

Et overvældende flertal i Folketinget har besluttet, at sagen omkring branden på færgen Scandinavian Star, der kostede 159 menneskeliv i 1990, skal undersøges igen af en uvildig arbejdsgruppe.

Denne gang med fokus på ejer- og ikke mindst forsikringsforholdene. Det skriver Justitsministeriet på sin hjemmeside.

- Undersøgelsen vil forhåbentlig kunne skabe mere klarhed over sagens faktiske omstændigheder, og task forcen vil skulle komme med sin vurdering af, om der er grundlag for, at politiet iværksætter yderligere efterforskning af mordbranden, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en kommentar.

Det er aldrig blevet afklaret, præcist hvorfor Scandinavian Star brød i brand, eller hvem der er ansvarlig. Det har været en del af debatten, at der er usikkerhed omkring ejerforholdene, og at færgen måske har været overforsikret.

Der er blevet spekuleret i, om det kunne være et motiv til, at nogen startede branden på færgen.

- For første gang kan vi få en tilbundsgående undersøgelse af motivet for forsikringssvindel, som jo alle år har stået og blinket som en mulig forklaring på, at skibet brændte og så mange mistede livet under branden, ssiger SF's Karina Lorentzen Denhardt om undersøgelsen.

Arbejdsgruppen forventes at komme med resultatet af sin undersøgelsen inden for halvandet år. Med en statusrapportering hvert halve år.

De indledende trin til en ny undersøgelse blev taget allerede i november 2020, hvor Hækkerup var indkaldt til samråd om sagen og ikke mindst hvilken efterforskning, der er gennemført i den.

Her sagde ministeren, at han var åben for en undersøgelse og understregede, at mordbrand ikke har en forældelsesfrist.

- Jeg er utrolig glad for, at det endelig er lykkedes at presse en dansk regering til at få undersøgt sagen om Scandinavian Star, der har været en skamplet på Danmarks historie, siger Dansk Folkepartis Peter Skaarup.