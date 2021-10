SDU-professor sat i spidsen for Scandinavian Star-undersøgelse

En ekspert i søret fra Syddansk Universitet er udpeget til at lede forsøget på at opklare de økonomiske forhold omkring færgen 'Scandinavian Star', som brændte for 31 år siden.

159 mennesker mistede livet. Færgen var netop indsat på sejlads mellem Frederikshavn og Oslo, da katastrofen skete i april 1990.

Professor mso, dr.jur. Kristina Siig skal være formand for den taskforce, som et bredt flertal i maj blev enige om at nedsætte.

Arbejdet indledes formelt i næste uge, fremgår det af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet mandag.

Desuden deltager en erfaren tidligere efterforsker i task forcen. Det er tidligere politikommissær Ove Pedersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Samtidig er to advokater udpeget. Den ene er Jakob Buch-Jepsen, der tidligere har været specialanklager i Københavns Politi. Det fjerde og sidste medlem af gruppen er advokat Peter Giersing.

De fire skal koncentrere sig om reder-, ejer og forsikringsforhold vedrørende skibet.

Tidligere har såvel norsk, svensk som dansk politi udført efterforskninger, men arbejdet har gennem årene udløst kritik.

I 2020 satte en dansk-norsk dokumentarserie på DR fokus på blandt andet en række økonomiske forhold.

Kun én uge før branden blev der tegnet en forsikring til det dobbelte beløb af en tidligere forsikring, kom det frem.

Da netop dette spørgsmål tilsyneladende aldrig er blevet undersøgt ordentligt, besluttede regeringen og partierne i Folketinget at sætte skub i en undersøgelse, som skal være uvildig.

I en pressemeddelelse citeres en række partiers repræsentanter for udtalelser om, hvor vigtigt det er for ofrene og de efterladte, at der nu kommer en grundig gennemgang af forløbet.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti mener, at myndighederne har svigtet, og at efterforskningen var mangelfuld.

- Det er en retspolitisk skandale, siger Søren Søndergaard fra Enhedslisten om det faktum, at der ikke har været en efterforskning af en mulig forbindelse mellem brand og ejer-, reder- og forsikringsforholdene.

- Branden på 'Scandinavian Star' står som en af de mest tragiske hændelser i Danmarks historie, udtaler Britt Bager fra Konservative.

Task forcen skal aflevere en redegørelse om halvandet år. Den skal vurdere, om der er grundlag for, at politiet iværksætter en yderligere efterforskning.